（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】國民黨中央黨部今（16）日下午邀集立法委員吳宗憲及宜蘭縣議會議長張勝德就宜蘭縣長選舉進行提名協調，結果為未協調出參選人選，雙方同意以「全民調」決勝負，將於下周就民調執行方式，包括：民調執行機構、民調時間以及民調題目等細節進行協調。

國民黨宜蘭縣長提名二次協調吳宗憲、張勝德沒人要讓 將以「全民調」決勝負 - https://www.watchmedia01.com

民進黨已確定由林國漳參選宜蘭縣長，但國民黨方面卻遲遲未能決定人員，有意爭取提名的立法委員吳宗憲及宜蘭縣議會議長張勝德想人僵持不下，日前國民黨宜蘭縣黨部協調不成後，呈報中央黨部，中央黨部於今日下午2時30分邀吳宗憲與張勝德進行協調，雖然雙方保持君子風度，但最終還是沒有獲致推舉人選的結論，只確認接下去將以「全民調」決勝負，將於下周就民調執行機構、民調時間以及民調題目等細節進行協調。

國民黨遲遲未能推出人選，讓部分支持者相當憂心，雖然吳、張雙方表面上未正面相互攻擊，但私底下卻也不斷角力。有支持者獲悉今日協調沒有就人選達成共識，必須進行「全民調」，持呼「開去了」（台語，亦即玩完了）。