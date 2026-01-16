國民黨宜蘭縣長提名人又難產 二月底前全民調決勝負

宜蘭縣議長張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名，將與國民黨立委吳宗憲以全民調決勝負。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨宜蘭縣長提名人選未定，國民黨中央今（16）日找來有意參選的立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德進行協調，雖無法決定候選人，但確定將採全民調方式，在二月底前決定國民黨內提名人選。預計人選出爐後，將循「藍白合」模式，再與民眾黨提名的陳琬惠，協商出唯一一名在野推出的 2026 宜蘭縣長候選人。

對於協商結果，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，這次協調會非常成功，兩位候選人都非常優秀，且雙方有共識，不管誰出線，絕對支持獲提名的人，所以今天的結論是，大家一定要團結才能打贏勝仗。

廣告 廣告

吳宗憲表示，今天的協調會大家談得非常融洽，大概有達成幾點共識，今天雖然沒有協調出哪位候選人人選，但有在參選人、國民黨中央、地方黨部的四方都滿意的情況下協調出一個機制，接下來會進行全民調。

張勝德表示，他們一直強調，他們跟吳宗憲是合作的夥伴，而不是一個競爭對手，今天的結論是以全民調來產生一個候選人，民調會包含對比、互比， 至於時間點，黨部會再找時間做確認

林明昌補充，全民調將是內參民調，並會在2月底以前正式完成宜蘭縣長提名，而民調時間，會在第二次協調時再討論細節，預計下周就會有第二次協調會，討論民調機構、民調方法等細節。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅談判拍板 李淳：政府信保實際準備金約1％至3％

兩人都不讓！ 國民黨台中市長提名協調破局