國民黨宜蘭縣長提名協調會 2月底前採全民調決定參選人

國民黨今天進行宜蘭縣長提名協調會，包含立委吳宗憲、縣議會議長張勝德都有意參選，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，協調會非常成功並達成共識，最後不管誰出線，都會全力支持，接下來將進行內參全民調。預計下周召開第二次協調會，討論民調公司、提問方法等細節，2月底前正式提名。

國民黨16日進行宜蘭縣長提名協調會，立委吳宗憲（左）或宜蘭縣議會議長張勝德（右）均有意參選，預計2月底前採全民調方式決定被提名人。（中央社）

面對11月底的宜蘭縣長選戰，國民黨中央今天下午邀請有意參選的吳宗憲、張勝德等人進行協調。歷經約1小時會議後，吳宗憲、張勝德及國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人，一同在中央黨部一樓接受媒體聯訪。

廣告 廣告

林明昌指出，這次協調會非常成功，兩位擬參選人都非常優秀，會中也達成共識，最後不管誰出線，絕對全力支持被提名人，今天會中結論就是大家一定要團結，只有團結才能打勝仗。

吳宗憲表示，大家談得非常融洽，雖然未協調出人選，但在黨中央、地方黨部及雙方都滿意的情況下，協調出一個機制，接下來將會進行全民調產生候選人。張勝德指出，他跟吳宗憲是合作夥伴，而非競爭對手，黨部會再找時間確認全民調時間點。

至於全民調是內參民調還是正式初選，林明昌表示，是內參民調，預計在2月底前正式提名，下周會有第二次協調會，討論民調公司、民調提問方法及其他相關細節。林明昌也提到，雙方都同意產生出一位參選人後，一定會與民眾黨參選人共同協調，決定一位最強參選人，也代表國民黨一定要好好打贏宜蘭縣長選戰。

吳宗憲認為，這次國民黨內宜蘭縣長提名初選應該是一個模範型初選，他跟張勝德其實是戰友，兩人從未攻擊過對方，也沒有惡言相向，就是彼此祝福、一起努力。