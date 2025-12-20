國民黨宜蘭縣長提名 鄭麗文：近日將協調人選

（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）明年宜蘭縣長選舉，中國國民黨籍立法委員吳宗憲及國民黨籍宜蘭縣議會議長張勝德，都有意爭取代表國民黨參選。國民黨主席鄭麗文今天在宜蘭說，近日將再協調人選。

鄭麗文上午到宜蘭參加黨慶活動前受訪時說，明年宜蘭縣長選舉國民黨提名人選方面，近日內會第二次協調，希望按照黨中央所公布的提名辦法，進行黨內協調，完成整合跟團結。宜蘭一定要贏，縣長選舉一定要贏，宜蘭縣議會團隊也必須繼續維持多數，繼續為宜蘭縣民做最好的服務。

鄭麗文隨後致詞時指出，民進黨政府對於宜蘭縣長林姿妙（已遭停職）的司法案件，不斷進行政治追殺。她有信心宜蘭人一定會團結，明年宜蘭縣長選舉，相信公理及正義會站在國民黨這邊，討回屬於宜蘭縣民的公理及正義，保護宜蘭的民主。

鄭麗文說，國民黨是遵守制度的政黨，黨中央絕對不偏不倚，沒有內定的縣長提名人選，國民黨只有一個目標就是要勝選。（編輯：林恕暉）1141220