國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談全案涉與「幽靈連署」疑提前洩漏搜索行動有關

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及其子縣議員林岳賢遭約談，全案涉與「幽靈連署」及疑似提前洩漏搜索行動有關。（記者董秀雲攝）

▲國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及其子縣議員林岳賢遭約談，全案涉與「幽靈連署」及疑似提前洩漏搜索行動有關。（記者董秀雲攝）

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌、縣議員林岳賢父子今（五）日上午經調查站北機組帶往宜蘭縣調查站約談，檢調同步搜索林岳賢住處與辦公室。全案與去年「幽靈連署」罷免案及疑似提前洩漏搜索行動有關，下午移送宜蘭地檢署複訊。已知仍有多名相關人士遭約談，檢調強調後續仍需進一步比對通訊內容與相關證據，才能釐清整體案情，全案朝幽靈連署與洩密兩方向同步偵辦。

廣告 廣告

去年大規模罷免行動中，藍營在宜蘭推動罷免民進黨立委陳俊宇，期間爆出幽靈連署、死亡連署等違法疑雲。宜蘭地檢署在去年六月依《個資法》及《刑法》偽造私文書罪，起訴林明昌等十二人。相隔半年多後，檢調再度約談林明昌，將調查觸角延伸至其子林岳賢的相關行為。

檢調去年四月即將搜索國民黨宜蘭縣黨部前一天，林岳賢疑似在家族LINE群組發文，「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部。」此舉引發檢方懷疑有人走漏情資，故重新啟動調查程序，研判是否涉及非公務人員洩密罪。北機組在指揮下，將父子兩人同步帶走訊問，以釐清消息來源及流向。

檢調表示，偵查行動的保密程度攸關案件發展，若提前洩漏，恐影響證據蒐集與後續偵辦。全案除延續幽靈連署偵查，也重新檢視是否有人在偵查過程中提供內部資訊，進而造成司法程序受阻。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲立委回應，希望司法毋枉毋縱，不要被當成政治攻擊的武器，並強調如果依照媒體傳聞與洩密有關，其實去年就連媒體都在傳聞檢調要搜索國民黨地方黨部，「如果當事人從坊間聽到一種說法並轉述，這會構成犯罪嗎？」吳宗憲只希望檢調單位毋枉毋縱，司法能更獨立，不要把司法拉進來玩政治，讓司法的獨立性都賠光光。