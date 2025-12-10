國民黨宜蘭縣黨部澄清媒體不實報導堅持團結為宜蘭打拚

二O二六宜蘭縣長選舉提前開打，國民黨立委吳宗憲傳遭「恐嚇退選」，宜蘭縣黨部發表嚴正聲明，澄清事實，以正視聽。（記者董秀雲攝）

▲二O二六宜蘭縣長選舉提前開打，國民黨立委吳宗憲傳遭「恐嚇退選」，宜蘭縣黨部發表嚴正聲明，澄清事實，以正視聽。（記者董秀雲攝）

二O二六宜蘭縣長選舉提前開打，國民黨宜蘭縣議會議長張勝德、國民黨立委吳宗憲爭提名，媒體人吳子嘉在節目爆料，張勝德「放狗咬人」，上周挺張勝德的議員公然在餐會中對吳宗憲講話不禮貌遭受「恐嚇退選」。對此，立委吳宗憲今（十）日回應，這已經是很多天之前的事，一點都不重要，「我根本沒有放在心上」。國民黨宜蘭縣黨部並提出澄清。

國民黨宜蘭縣黨部表示，針對近日媒體人吳子嘉先生於公開節目中聲稱，吳宗憲立委在黨部會議餐敘中遭受「恐嚇退選」，並指稱張勝德父子「放狗咬人」等言論，縣黨部特此發表嚴正聲明，澄清事實，以正視聽。

縣黨部強調，正全力以赴，推動縣長選舉等工作在，一切都均按照民主程序，公平、公正地進行。無論是透過協調、初選或民調，最終都會尊重黨中央的決定。呼籲所有黨員同志與支持者，應保持耐心，共同期待能選出最能帶動宜蘭地方前進的優秀候選人。請外界停止炒作意圖破壞黨內和諧的不實爆料，將焦點回歸宜蘭的交通建設、產業調整與人口流動等長期挑戰，共同為「拼出好生活，讓宜蘭更好」的目標而努力。

吳子嘉先生所述之情節，與當日事實嚴重不符。事實上，宜蘭縣議會議長張勝德先生已明確反駁，當天的活動是縣黨部召開的地方會議，「沒人講出『不會讓你選』等語」。縣黨部重申，對於任何意圖透過散播虛假資訊，進行人身攻擊或傷害本黨同志名譽的行為，表達最嚴厲的譴責。

事件發生後，吳宗憲立委與張勝德議長已聯繫溝通，雙方皆認為不實消息傳播太過離譜。吳宗憲立委對此明確表示，「消息傳過幾手都會失真」。張勝德議長將自己與吳宗憲立委定位為「合作夥伴」。兩人均有共識，無論最終誰獲得黨內提名，另一方都會以大局為重，全力支持對方參選。當日活動中，張勝德議長甚至主動拉著吳宗憲立委一同逐桌敬酒，兩人的互動融洽，因為大家的目標都是讓宜蘭更好。

立委吳宗憲回應，有很多好友都在詢問及關心先前宜蘭黨部內部餐敘情況。感謝大家關心，黨部這個活動已過許久，竟然引起討論，我感到不解也覺得意外，當日僅是對宜蘭發展及選舉進行討論，有些不錯的意見與看法，是可以提供給我未來問政及爭取宜蘭人支持的方向。

立委吳宗憲也請各位好友放心指稱，從事檢察官二十多年，面對過窮凶惡極的罪犯；擔任立法委員，面對無上限的政治迫害，我從未懼怕，更不會退縮，就是只有一個理念—讓民眾更好。在這個方向下，我會努力持續讓蘭陽更好，讓宜蘭走新路！