國民黨宜蘭縣黨部131年黨慶 鄭麗文主席親臨宜蘭展人氣

▲國民黨主席鄭麗文(前排右3)首度到宜蘭與地方黨籍民代等合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】中國國民黨宜蘭縣黨部今（20）日舉辦131 年黨慶典禮，國民黨主席鄭麗文親臨現場致意，並頒發宜蘭縣黨部主委林明昌、副主委張勝德、陳漢鐘、游聰木、林岳秀及各鄉鎮市區黨部主委等幹部聘書，鄭麗文同時也代表揚晉齡黨員、績優幹部，以及頒發新入黨與回復黨籍同志證書，有數百名黨員同志齊聚一堂，共同見證政黨跨越世代的歷史傳承。

國民黨宜蘭縣黨部建黨131年慶典於宜蘭縣議會一樓大廳舉行，典禮由縣黨部主委林明昌主持，包括前立委楊吉雄、林建榮、張建榮等地方大老及立委吳宗憲、宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益、礁溪鄉長張永德及縣議會議長張勝德、副議長陳漢鐘等各級民意代表多人到場，並與專程前來的鄭麗文主席合唱生日快樂歌切蛋糕慶祝黨慶。

▲鄭麗文主席表示宜蘭要大團結推出一定會贏的縣長人選。

宜蘭縣黨部表示，中國國民黨走過百餘年歷史，始終秉持捍衛民主自由、反貪 腐、反專制、維護和平與人民福祉的核心價值。本次黨慶不僅回顧黨史，更展 現基層組織長期深耕地方的成果。 典禮中特別表揚長年投入黨務的晉齡黨員與表現卓越的績優幹部，感謝其在基層服務中的付出與奉獻，彰顯政黨傳承精神；同時也為新入黨及回復黨籍同志進行授證，象徵組織持續注入新動能。

▲國民黨宜蘭縣黨部131年黨慶 鄭麗文主席與縣黨部主委林明昌(右)等地方切蛋糕慶生。

鄭麗文主席於活動中表示，面對民進黨長期執政下的施政爭議與政治對立，國 民黨更應展現負責任在野黨的角色，以具體政策與行動回應民意。她指出，明 年地方選舉是關鍵戰役，國民黨將穩健推動提名與整合工作，凝聚全黨力量迎 戰選舉；同時也強調，政黨的根本仍在基層，未來將持續強化對地方黨部與基 層黨員的支持與照顧，結合中央與地方資源，讓國民黨真正成為人民可以信賴 的選擇。鄭麗文同時以19日傍晚發生在台北的殺人事件，指出台灣存在治安問題，民進黨執政的賴總統卻不在意，整天都在搞政治追殺在野黨。明年是討回公平公義的時候，大家一定要用選票替宜蘭縣長林姿妙討公道，國民黨員要團結團結再團結，不能再讓民進黨用司法迫害。

鄭麗文同時表示，目前全台灣都在關切宜蘭縣長人選，國民黨只有一個目標，就是在公平公開的制度的機制，選出一個會贏的人，他說今天稍早在縣議會有會見黨籍議員，大家也一致希望發揮團結力量共同推出適當人選，明年的選舉宜蘭人要有氣魄承擔，讓全台灣甚至全世界看見，不能讓民進繼續破壞民主制度。

▲地方人士爭相拍照，展現鄭麗文主席高人氣。

宜蘭縣黨部指出，面對即將到來的重要選舉，黨部將持續深化基層服務、強化組織動員，以實際行動爭取民眾認同，為地方發展與社會穩定貢獻力量。 本次黨慶活動並結合募款行動，現場提供「萊爾校長紓壓球」作為募款小物， 所得將用於黨務推展，感謝支持者以實際行動力挺黨務發展。宜蘭縣黨部也呼籲全體同志與關心地方發展的鄉親踴躍參與，攜手同心，在新的里程碑上持續 前進，為台灣與宜蘭的未來共同努力。(照片記者林明益攝)