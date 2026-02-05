國民黨宜蘭黨部主委林明昌、林岳賢父子 涉幽靈連署案洩密遭約談

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌、縣議員林岳賢父子，今天上午被調查站北機組帶到宜蘭縣調查站約談，據了解疑與去年幽靈連署罷免案中，有公務員洩密「有人會來搜索」有關，檢調搜索林岳賢住處、辦公室，目前仍在訊問中，預計下午移送宜蘭地檢署複訊。

林明昌等人涉幽靈連署罷免民進黨立委陳俊宇案，宜蘭地檢署去年6月依涉犯個人資料保護法及刑法偽造私文書等罪嫌起訴12人。時隔半年多，檢調今天再度約談林明昌，還搜索他的兒子、4連霸縣議員林岳賢住處及辦公室。另有多人遭約談。

據悉，疑似是去年大罷免前，檢調到國民黨宜蘭縣黨部搜索時，發現有公務員通風報信，將「過幾天有人會來搜索」等文字LINE給黨部相關人等，檢方懷疑有人洩密走露消息，今天指揮北機組，將林明昌父子帶走訊問。

