國民黨宣布台中市長初選3月底做內參民調 江啟臣不滿打臉：違背協議

國民黨台中市長初選幾經波折，國民黨今天（6日）宣布立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各自推薦一間民調機構共同執行全民調。不過，江啟臣隨後不滿表示，黨中央違背協議事項，也未向他確認，公開民調時間恐受外力介入，致結果失真，並要求黨中央請立即對外說明澄清。

針對黨內台中市長初選機制，國民黨今天表示，經過充份溝通和說明後，2位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集2位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月25日至31日完成民意調查作業。

國民黨提供的中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項指出，黨內台中市市長候選人之提名以民意調查結果為提名依據，民意調查結果數據不公開宣怖，只公布勝選同志。

至於民調執行相關事項，該協議指出，雙方同意於民國115年3月底前就黨內核定之民意調查機構中選擇3家委任執行，民意調查機構由有意參選同志每位各指定一家及由兩位參選同志共同推薦一家。

該協議續指，雙方同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項；同意依據黨內現行提名機制，依「政黨對比」（85%）與「黨內互比」（15%）之總和計算，以成績最高者為提名人選。

不過，江啟臣隨即發聲明表示，他基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，但黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週完成民意調查作業。」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣表示，他除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣說，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真，黨中央發布的訊息竟與協議事項有違，「請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽」。



