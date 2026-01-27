國民黨宣布提告《自由時報》捍衛清白 否認擋軍購換國共論壇





國民黨今（27日）強烈反駁《自由時報》以「獨家」名義刊登的報導，內容指稱國民黨阻擋國防特別條例，是為了換取北京安排舉辦論壇，甚至影射藍營配合中共、危害台灣安全。國民黨表示，相關內容完全不是事實，是刻意拼湊、操作的假訊息，已決定提起法律行動，捍衛黨的清白與名譽。

國民黨指出，《自由時報》在不到24小時內就出現前後矛盾的說法，昨天還稱國民黨「阻擋軍購不夠努力，導致無法舉辦國共論壇」，今天卻又改口說「因為擋軍購有功，下週就能辦論壇」，兩種說法完全相反，顯示報導內容並非建立在事實查證之上，而是隨意拼貼、政治操作，刻意把軍購議題與兩岸交流硬是連在一起，進行抹黑。

國民黨強調，國防特別條例及軍購預算的審查，是立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動都沒有關係。在野黨支持提升國防能力，但對於金額龐大、內容說明不足、結構不清楚的預算，本來就有責任嚴格把關，這是替納稅人看緊錢包，也是國會應盡的基本職責。

國民黨也重申，過去任何兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及條件交換，更不可能拿軍購、國防政策或國會決策作為談判籌碼。把依法審查預算說成政治交易，不但違反常識，也嚴重誤導社會大眾。

國民黨表示，相關澄清其實已多次對外說明，但《自由時報》仍持續重複散布不實指控，對外界造成錯誤印象。國民黨也指出，依司法院釋字第509號解釋，媒體在報導前有合理查證的義務，不能任意捏造或散布假消息，否則須負起法律責任。

國民黨強調，這次報導已嚴重損害政黨名譽，也誤導公共討論方向，因此決定正式提告，要求停止散布不實內容，並還原事實真相。

最後，國民黨呼籲，台灣社會需要理性討論與事實為本，不應靠抹紅、造謠或製造恐慌來操作政治。國防議題不該成為政黨鬥爭的工具，兩岸關係也不應被拿來當成媒體編故事的素材。（責任編輯：卓琦）

