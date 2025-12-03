國民黨宣布新人事 連勝武任KMT Studio召集人

（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨主席鄭麗文今天宣布2項人事案，KMT Studio召集人由前主席連戰之子連勝武出任，負責國民黨青年部的運作，國民黨立委萬美玲則擔任副秘書長兼婦女部主任。

KMT Studio是整合黨內青年工作的平台，轄下有青年部、青年團等單位。國民黨今天召開中常會，鄭麗文在會中宣布2項人事案，鄭麗文表示，將聘請連勝武擔任國民黨KMT Studio召集人，負責統籌國民黨青年部門的運作。

鄭麗文也說，將聘請萬美玲擔任國民黨副秘書長兼婦女部主任，未來也會聘請北、中、南、東義務副主任，協助推展更廣的婦女工作，讓各領域貢獻卓著的力量有所發揮。

鄭麗文提到，這幾年關心黨務跟選務的人都可以感受到，婦女在基層是最活躍、最熱情、投注最多的一股助力，台灣女性更是在各個領域有傑出的表現。

文傳會主委、立委吳宗憲在中常會後受訪表示，本次中常會中有討論到行動中常會部分，接下來會開始規畫相關做法，鄭麗文也會安排與地方黨部多做連結、溝通，希望能在最短時間內將垂直整合做到最好，讓各地黨員知道國民黨是團結的政黨。

吳宗憲說，各地有什麼聲音，黨中央都會採納與研究，國民黨主席不是參政者的黨主席，而是全體黨員的黨主席，將因地制宜去協助各地方，以及各個需要協助的地方黨部與黨員。

至於啟動行動中常會的時間，吳宗憲則說，目前只有構想，明年初中常委選舉後，有完整架構再公布。（編輯：林淑媛、翟思嘉）1141203