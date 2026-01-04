國民黨將協調台中市長人選 何欣純：按自己步調前進
民進黨確定提名立委何欣純參選下屆台中市長，何欣純今天在西區昇平福德祠，啟動首場基層座談會，當地民進黨議員江肇國等人則盛讚何欣純是最強母雞。對於，國民黨人選未定，預計本月16日協調，何欣純說，其他政黨是他們的家務事，最重要仍是爭取市民認同，她會按照自己步伐前行。
國民黨中央傳出1月16日將協調立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔。對此，何欣純說，她會按照自己步伐前進，其他政黨的抉擇，是他們家務事，最重要是得到市民認同，她盼提前啟動布局，爭取更多時間跟機會讓市民信任，未來有機會讓大台中更好。
「市長換新、台中換新」，何欣純今天在西區舉辦第一場廟口「欣欣向榮，傾聽市民心聲」座談，由議員江肇國、昇平里長蕭行凱陪同，與上百名里民座談，里民提出普發現金、補助老人健保及中捷設站需求，何欣純逐一回覆，並稱人民聲音需求都要排第一，當市長要會做事、肯做事。
江肇國說，何欣純是最好的母雞，是議員及里長堅強可靠母雞，距離選舉還有11個月，提前舉辦基層座談，不僅了解民意，還能有效帶動士氣，當選後化成為市政牛肉，地方議員都樂見，也很願意協助舉辦基層座談，贏得最後勝選。
何欣純接續表示，會跟議員多辦幾場廟口座談，拉抬議員及市長選情，「新的我們，能夠為台中做更多事」，讓大家更安心，肯做事的團隊贏取市民肯定。
其他人也在看
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 65
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 66
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 105
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 531
美軍出兵委內瑞拉 鄭麗文要綠別再玩火
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 70
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 396
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 42
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
美國總統特朗普表示，美軍在一次「大規模」打擊行動中捉拿了委內瑞拉領導人馬杜羅。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前 ・ 36
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 50
藍白這些人都被關 羅智強：接著恐是黃、傅
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，2日拜會國民黨立院黨團。黨團書記長羅智強說，對於柯文哲遭賴政府政治追殺，感到難過與不安，他媽媽最近勸他少講話，但最近看新聞，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 136
「5人幫」掌憲法法庭 他：大法官前後矛盾
[NOWnews今日新聞]5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 94
委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權
隨著美軍在卡拉卡斯時間凌晨 1 點 50 分發動毀滅性空襲，委內瑞拉局勢正進入自查維茲時代以來最危險的時刻。在美國總統川普宣布美軍生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國內政與軍方首長相繼現身。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於清晨發表慷慨激昂的影片談話，強調委國軍方「絕不接受脅迫、絕不投降」，並證實國家目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫時領導。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 166
神預言變笑話！周錫瑋嗆美軍「試試看」遭打臉 網笑：中國雷達沒響
美軍日前閃電突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛，震撼全球。台北縣前縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出。周曾稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至挑戰川普「去試試看」，如今預測完全失準，引發網路熱議與群嘲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 85
美逮委內瑞拉總統！趙曉慧：把中共長年經營的三大神話一次拆光光
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群平台「真相社群」（Truth Social）PO出馬杜洛戴著手銬與眼罩的照片，震驚國際社會。時事評論作家趙曉慧直言：「這整個過程，堪稱是把中共長年經營的三大神話，一次拆光光。」 趙曉慧在臉書發文寫道：「委內瑞拉由中共長期撐著，包括金援、能源合作、軍售以及政治背書等。但是當美國真的對馬杜洛動手時，北京做了什麼？只有發聲明譴責，沒有任何軍事嚇阻、外交制止或實質反制。這對中共來說是國際形象上的重大失分，對於中共的跟班小弟，在關鍵時刻，中共無法也不敢提供實質保護。」 趙曉慧指出：「『中國製軍備』神話，被拆得精光。中共多年來販售的『反美嚇阻敘事』，在真正的美軍行動面前，完全派不上用場。委內瑞拉長期在軍備上依賴中國，採購中國製防空系統，情報與監控高度依賴中共，軍事體系也深度親中。結果，這一次美軍的轟炸與逮捕行動，中國製軍備無法阻止、預警、反制美軍的火力與軍事行動。」 趙曉慧續指：「中共長期宣傳的『疑美論新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 20
間諜、無人機與火焰切割器：還原美國抓捕馬杜羅全過程
這是數月精心策劃和演練的結果，美國精銳部隊甚至按馬杜羅位於加拉加斯的安全屋搭建了一個全尺寸複製品，以練習進入路線。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前 ・ 3
委內瑞拉遇襲慘況曝光! 中國疾呼公民勿去 英國急澄清未參與
美國3日凌晨無預警空襲委內瑞拉，隨著天色轉亮，當地官媒第一手曝光遇襲後的慘狀。空軍基地內遭炸毀的巴士、燒焦的車輛，以及不敵爆炸威力而扭曲的欄杆。中國疾呼自家公民，近期勿前往委國。美國盟友英國則急著撇清，首相施凱爾(Keir Starmer)強調，倫敦並未參與此次軍事行動。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 11
美智庫點名「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈
針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。對此，鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要來扣帽自由時報 ・ 3 小時前 ・ 29
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 130
美襲委內瑞拉逮馬杜洛讓中俄震怒！中國震驚：停止侵犯別國的主權
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審，川普隨後也宣布美國將接管委內瑞拉。長期在背後協助鞏固委內瑞拉獨裁政權的中俄兩國隨即發表聲明表達強烈抗議，中國外交部震驚表示「美方霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪，正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。 作為委內瑞拉長期盟友，俄羅斯與中國第一時間表達強烈不滿。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強烈譴責美方行為是對主權國家豁免權的「公然踐踏」，並要求美方立即釋放馬杜洛。中國官方媒體《新華社》報導提到，中國外交部對此「深感震驚」，重申反對干涉他國內政，並呼籲美方必須保障馬杜洛的人身安全。 中國外交部發言人指稱：新頭殼 ・ 51 分鐘前 ・ 86