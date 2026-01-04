國民黨將協調台中市長人選 何欣純：按自己步調前進

立委何欣純舉行基層座談會。（何欣純服務處提供／李京昇台中傳真）

何欣純今天啟動基層座談會。（何欣純服務處提供／李京昇台中傳真）

民進黨確定提名立委何欣純參選下屆台中市長，何欣純今天在西區昇平福德祠，啟動首場基層座談會，當地民進黨議員江肇國等人則盛讚何欣純是最強母雞。對於，國民黨人選未定，預計本月16日協調，何欣純說，其他政黨是他們的家務事，最重要仍是爭取市民認同，她會按照自己步伐前行。

國民黨中央傳出1月16日將協調立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔。對此，何欣純說，她會按照自己步伐前進，其他政黨的抉擇，是他們家務事，最重要是得到市民認同，她盼提前啟動布局，爭取更多時間跟機會讓市民信任，未來有機會讓大台中更好。

「市長換新、台中換新」，何欣純今天在西區舉辦第一場廟口「欣欣向榮，傾聽市民心聲」座談，由議員江肇國、昇平里長蕭行凱陪同，與上百名里民座談，里民提出普發現金、補助老人健保及中捷設站需求，何欣純逐一回覆，並稱人民聲音需求都要排第一，當市長要會做事、肯做事。

江肇國說，何欣純是最好的母雞，是議員及里長堅強可靠母雞，距離選舉還有11個月，提前舉辦基層座談，不僅了解民意，還能有效帶動士氣，當選後化成為市政牛肉，地方議員都樂見，也很願意協助舉辦基層座談，贏得最後勝選。

何欣純接續表示，會跟議員多辦幾場廟口座談，拉抬議員及市長選情，「新的我們，能夠為台中做更多事」，讓大家更安心，肯做事的團隊贏取市民肯定。

