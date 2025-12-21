國民黨將告發大法官瀆職 黃國昌支持但預言北檢不會處理

黃國昌預言北檢不會處理國民黨團將提出的告發大法官瀆職案。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

憲法法庭19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，由5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發爭議。國民黨立法院黨團昨天宣布，將在立法院會提出譴責案，並於22日前往台北地方法院及台北地方檢察署，告發憲法法庭及這5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌今天（21）表示，民眾黨全力支持國民黨團的刑事告發行動，但他也預言北檢不會有任何動作，因為法務部長與北檢檢察長早就只會執行賴清德的意志。

國民黨團昨天點名謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位，作出114年憲判字第1號判決的大法官，是破壞憲政法制、玷汙司法公信力，進行「枉法裁判」。黨團表示將在立法院院會提案給予最嚴厲譴責，並一併宣告114年憲判字第1號判決無效。黨團強調，22日的告發行動將檢驗現在的司法體系是否還有敢說真話、敢挑戰賴清德總統獨裁政權的清流法官及檢察官，也關乎台灣人民能否繼續相信司法。

對於國民黨的決定，民眾黨立法院黨團總召也是法律學者出身的黃國昌，今天先在臉書發文批評，為了協助賴清德總統獨裁稱帝，5位綠色大法官帶頭踐踏法律，不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。他還舉今年5月美國聯邦最高法院（9名大法官）在一件著作權案件（Baker, Jr. v. Coates, U.S., No. 24-6839, order filed 5/19/25）的判決為例，因為有5名大法官自行迴避，剩下4名大法官未達「至少6名大法官」的門檻，只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判為例。這就說明法令規範不該浮動，更不應該因案設事，這是法治國原則與依法審判的ABC，而這5位「綠色司法獨夫」的劣行，也引發中華民國憲法學會聲明嚴詞批判「援引失當、掏空憲法，形成憲法惡例」。

下午黃國昌接受媒體聯訪時表明，對國民黨要提出的刑事告發，民眾黨團全力支持與聲援，但他也預告台北地檢署不會有任何動作，因為法務部長鄭銘謙與北檢檢察長王俊力從過去到現在，完全是在執行賴清德意志，而台灣司法權也早被民進黨搞爛、倒地不起。