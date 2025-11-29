國民黨將提鍾東錦拚苗栗連任！鄭麗文：拚連任先提 艱困選區年底前提完

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（29）日連跑台南市黨部、高雄市黨部舉辦的黨慶活動，針對苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事，鄭麗文說，鍾東錦之前已恢復黨籍，參選資格沒問題，且過去4年施政成績都是有目共睹，英雄不怕出身低，「年輕時曾誤入歧途，他是一個勵志故事」，國民黨將會正式提名他繼續連任。

鄭麗文。（圖／資料照）

鄭麗文上午在台南市出席黨慶活動時作出上述表示，下午在高雄市出席黨慶活動時，鄭麗文再詳細說明國民黨縣市長提名時程。鄭麗文稱，上週三國民黨中常會已經正式通過明年縣市長選舉的特別辦法，就會開始啟動所有的提名作業，第一波應該是我們現在現任的縣市首長，會優先的提名他們，爭取連任，包含基隆，台北，苗栗，桃園、南投，都是現在執政的縣市在尋求連任，這應該會是第一波的提名。

鄭麗文說，那麼接下來就是艱困的選區，艱困的選區，包括今天的台南、高雄、屏東等，艱困的選區在上一次，就有從政同志代表國民黨參選縣市長，成績都非常的不錯，雖然敗選，但是在過去這幾年，繼續的留在選區深耕地方，繼續的再接再厲，在明年，也希望能夠爭取在南台灣重點的突破，得到選民的支持。

鄭麗文表示，對於這些艱困選區，會是我們第二波重點提名的對象，希望能夠在12月底之前，就是今年底之前，來完成艱困選區的重要提名。眾所周知，南台灣，民進黨執政真的太久了，長期的執政帶來了種種的問題跟貪腐以及權力的傲慢，所以高雄要翻轉，高雄要有新的未來、新的希望，從政黨輪替開始，也希望明年底，國民黨能夠在高雄得到高雄市民的支持，也為高雄的發展帶來新的期待跟新的希望。

媒體也問鄭麗文，因為先前很多的黨內的傳言說，鄭跟即將提名參選高雄市長的柯志恩在兩岸的理念上不盡相同，兩人交情有因此受到影響嗎？鄭麗文說，國民黨不管做什麼主張，民進黨都一定會抹紅，這個不意外，當然對方希望在國民黨團隊裡頭見縫插針，這也很抱歉，她相信是不會得逞的。而她的主張就是國民黨的兩岸主張，也是台灣多數主流民意所期待的，就是遠離戰火，兩岸一定要和平穩定，老百姓才能夠安居樂業，我們的年輕人才能夠追尋他們的夢想，下一代才有希望，這不僅符合2300萬人的福祉，更是現在國際社會所殷殷期盼的。

鄭麗文說，眼看著俄無戰爭就要結束了，希望世界是走向和平，尤其是台海，不希望成為下一個重要的火藥庫，而是成為一個區域和平穩定的定海神針，所以台灣只要沒事區域就沒事，國際天下都沒事，天下太平，大家都能夠過好日子，她相信這個不但是她跟柯志恩、不但是國民黨長期的主張，也是符合台灣未來發展非常重要的價值，所以希望2027年真的不要爆發戰爭，不然的話誰敢來投資台灣啊？所以她相信和平是我們共同的價值，也是我們共同的堅持。



