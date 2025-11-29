國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低

2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天出席國民黨台南市黨部舉辦的黨慶活動，她受訪時表示，事實上鍾東錦已經恢復黨籍了，他的參選資格是完全沒有任何問題的，在上一次也順利的高票當選，過去這將近4年的執政成績，大家都是有目共睹的，支持度、滿意度也都是最高的，對於一個做出實際成績、受到縣民愛戴的縣長，我們一定全力力挺。

廣告 廣告

鍾東錦。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，英雄不怕出身低，「事實上我認為鍾縣長會是一個勵志的故事」，不論是否曾在年輕的時候誤入歧途，我們願意給重新為這個社會付出的人有第二次機會。過去這4年鍾縣長的表現非常優秀，因此國民黨將會正式提名他繼續連任。

延伸閱讀

賴清德加碼1.25兆軍購 龔明鑫：國防產業能創造巨大商機

俄無人機再度挑釁！深入侵犯羅馬尼亞領空 北約戰機緊急升空

中鋼黃建智看未來鋼市「一好三壞」 攻無人機機器人推升需求