國民黨將率團赴中 民進黨：莫為中國利益犧牲台灣權益

針對國民黨副主席蕭旭岑宣布將率團赴中出席國共智庫論壇；民進黨發言人韓瑩表示，從論壇名稱、議題等，處處可見「對中同步」的異常巧合。民進黨提醒，近來中國內部局勢動盪，國民黨選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全，切莫在配合統戰的同時，捲入中國的內部風險。

國民黨副主席蕭旭岑28日召開記者會宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。

對此，民進黨發言人韓瑩表示，國民黨從論壇名稱、議題到召開記者會的時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？韓瑩說：『(原音)國民黨口稱交流是為了和平，實則在行程與媒體安排上完全尊重中國，這種喪失主體性的互動模式與雙城論壇如出一轍，不僅嚴重傷害國家尊嚴，更將成為台灣國家安全的最大破口。』

韓瑩指出，媒體揭露國共論壇一度遭北京技術性推遲，原因是中方認定國民黨「努力不到位」。隨後國民黨便在立法院展現與北京高度同步的作為，引發社會質疑國民黨是否為了促成「鄭習會」，不惜以擋軍購、阻撓美台供應鏈合作作為政治交換？

韓瑩也嚴正呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。國民黨應懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，並立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。

此外，韓瑩也提醒，近來中國內部局勢動盪，國民黨選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。(編輯：宋皖媛)

