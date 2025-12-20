國民黨將組織「微修正」 退伍軍人委員會將正名「黃復興委員會」、季麟連接掌

國民黨副主席季麟連。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文競選時挾軍系力挺輕騎過關，就任後是否恢復黃復興黨部受關注。黨務人士說，目前確定退伍軍人委員會將改名黃復興委員會，組發會轄下退伍軍人部則將裁撤，但縣市黨部的軍系當然副主委則會更名續任。

至於改名黃復興委員會首任主委，黨務人士說，成立初期將由主導黃復興委員會改造的籌備會主委、黨副主席季麟連兼任。

國民黨前主席朱立倫去年4月1日，將原屬特種黨部的黃復興黨部改組，除新設任務型編組退伍軍人工作委員會，還在組發會下設退伍軍人部做執行單位，而首任退伍軍人委員會主委原屬意當時黃復興黨部主委季麟連轉任。

只不過當時季麟連以黃復興黨部在其手中終結，拒絕轉任首任退伍軍人委員會主委，最後才由立委陳永康出任。

鄭麗文接任黨主席後，因軍系要求，著手再改造退伍軍人委員會組織，盼重現黃復興。但經內部籌備會議討論，目前幾已確定仍以任務編組形式運作委員會，只是將「退伍軍人」改回「黃復興」，地方黨部軍系副主委也仍續留。

比較特別的是，朱立倫任內改設的退伍軍人部二級單位，確定將裁撤，未來黃復興委員會就是組發會下的一支任務編組委員會，但黨員系統也續併入縣市黨部管理、調度。

黨務人士表示，畢竟每個當過兵的人都是退伍軍人，「退伍軍人」委員會等單位名稱適用範圍太廣，改回黃復興舊稱，定義較明確，也可恢復黃復興過去榮譽感，但改造後不恢復過去黨部組織型態，黃復興委員會也非特種黨部。

黨務人士讚譽，過去黃復興黨部就有組織系統，是黨內所有特殊委員會中運作最好的一個，是一個很好的標竿，改組後仍盼借重他們過去組織經營特殊貢獻

黨務人士表示，組織重整後，組織章程將退伍軍人委員會改為黃復興委員會，比照其他如客家、原民等族群委員會成特殊編組，但黨籍歸一，黨員黨籍還是在各自縣市黨部管理，受縣市黨部指揮。

黨務人士說，改為任務編組後，在中央有黃復興委員會，在各縣市也有各地黃復興委員會，下面有各分區小組，負責組織聯繫黨員，負責各縣市黨部黃復興黨員聯繫，補強基層縣市黨部專職人力不足，這樣選舉就能形成戰鬥體。

