國民黨將赴中「準智庫交流」？王義川：建議找「他」直播！

平面媒體報導，「國共論壇」先前遭遇北京「技術性推遲」，中國通知、只要10度阻擋軍購條例的審查， 就能赴中「準智庫交流」。對此，民進黨立委王義川表示，國民黨如果去是教中國、我沒有意見，不要去學中國的東西，學一些壞習慣回來，建議國民黨直播，如果不能直播，館長也可以直播，館長有組一個團隊在那裡，館長幫你直播。

王義川在《台灣向前行》節目中表示，國民黨去中國能討論什麼？不就是兩岸一家親、血濃於水、中華兒女、台灣是中國的一部分。國民黨說要去中國討論AI，「中國的AI就專門在開後門的」，國民黨別去中國學壞，回台灣亂教一通。

王義川直指「他們這攤去，我是樂觀其成」，智庫就是大家在那裡高談闊論，你說你的、我說我的，這些智庫講完也沒有什麼決定性的影響，反正立法院會期剛開始，大家去那裡散散心，不過鄭麗文如果到中國去記得一定要見到習近平，不然就有損中國國民黨的黨格。

政治學博士王智盛也分析中國的態度，中國現在就給你國共論壇，下會期再開始的時候，國民黨不擋怎麼辦，那就來一個準智庫交流就好，層級降低、宋濤見一下智庫交流辦一下，而且講的議題也都很奇怪，「跟中國講少子化、跟中國講環保議題」，會不會覺得哪裡怪怪的？

針對平面媒體報導國民黨阻擋國防特別條例，是為了換取北京安排舉辦論壇，國民黨發聲明反駁「相關內容完全不是事實，是刻意拼湊、操作的假訊息，已決定提起法律行動，捍衛黨的清白與名譽」。

