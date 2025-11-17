國民黨對中態度全球獨有！陳柏惟酸"這行徑"！

論壇中心/綜合報導



中共揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，立院民進黨團14日提案建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，總統賴清德也再度喊話韓院長，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目中表示，日本和美國都不會想跟著中國人起舞，偏偏臺灣有一個最大的在野黨，「把共產黨當爹，你講什麼我都好」，要通緝臺灣人說好，要臺灣越來越多中國人就中配六改四，這些都是不對的，國民黨的黨格在哪裡，陳柏惟更舉例，上一個迎合對方迎合成這樣子的叫烏克蘭，烏克蘭因為選出親俄的政治人物，搞到最後領土都直接送給俄羅斯，臺灣現在就是在走這種老路，評論時政不是為了哪個黨的存亡，而是想要提醒大家，國民黨對共產黨的態度是全球獨有。

原文出處：頭家講(影)／胳膊向外彎？藍幫中講話？陳柏惟：共爹行徑！

