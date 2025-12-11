國民黨對助理費修法自肥 278名國會助理連署反對 民進黨批韓國瑜淪共犯

對於國會助理連署反對國民黨修法自肥，民進黨立法院黨團幹部本日公開響應。（圖片來源／立委陳培瑜提供）

國民黨立法院黨團近日推動《立法院組織法》修法，欲將助理費逕予立委統籌運用，免核撥核銷，引發輿論譁然。對此，立法院司法委員會本（11）日邀請立法院秘書處、法務部、審計部、行政院主計總處進行專題報告並備質詢。

對於國會助理連署抗議修法，本日多位民進黨立委連署聲援，民眾黨立委陳昭姿也共襄盛舉。不過，國民黨立委翁曉玲則表示：「他們（國會助理）認為自己可能不夠好、不夠優秀，可能擔心未來立法委員不願意再聘用他們」。

國民黨團認定助理費屬於立委實質薪資一部分

國民黨立法院黨團近日透過立委陳玉珍推動修法，欲將助理費逕予立委統籌運用，免核撥核銷。其修法理由指出，助理費係為補強立法委員多元專業需求，彌補其財力不足，而為對立法委員之補貼，助理費性質屬立法委員實質薪資之一部分。

基於認定助理費屬於立委實質薪資一部分，國民黨立法院黨團因此在立法理由中進一步指出，立法委員對此一補助費之運用自有寬廣處分權限，其運用範圍，不以助理費為限，公費助理所取得者為所有權已歸屬立法委員。

若修法通過，陳培瑜：立委每年可自肥779萬元

對於前述修法，民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤解釋，若陳玉珍助理費除罪化法案通過，因為國會助理的雇主是立委本人，立法院只負責行政工作，所以呢⋯⋯立法院撥款給立委，立委愛怎麼用就怎麼用，立院管不到！也不想管！根本是「裡應外合，一整個完美契合！」

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜進一步說明，助理薪水原本由立法院直接匯到助理戶頭，但陳玉珍提案改成讓立委自己統籌運用，不需檢據核銷，等於每位立委每年可多拿779萬元，恐淪為立委小金庫，「這完全就是自肥，更是對於助理權益的踐踏！」

助理發起連署抗議，翁曉玲冷回：他們覺得自己不夠優秀

針對國民黨團提出助理費歸屬立委的修法，引發輿論譁然，國會助理也發起連署抗議，要求國民黨團撤案。截至今天上午已有278位國會助理參與連署，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等黨團幹部、民進黨立委陳秀寳，以及民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿都連署聲援國會助理。

對於國會助理發起抗議，國民黨立委翁曉玲回應，今天國會助理們有一些反彈，可能他們不是很清楚狀況。她強調，任何一個法律的修正，絕對不會影響到既有助理的權益，「除非是他們認為自己可能不夠好、不夠優秀，可能擔心未來立法委員不願意再聘用他們。」

鍾佳濱則表示，立委應立法保障人民權益，國會助理也應協助立委制定福國利民的法案，沒想到今天國會助理被迫挺身而出，對抗這些自肥、有貪污意圖的立委，修法毀壞他們的工作機會跟未來，非常遺憾國會助理必須自己挺身而出、捍衛權益。

周萬來藉故請假未出席，韓國瑜遭疑淪為共犯結構

立法院司法委員會本日邀立法院秘書長周萬來報告並備質詢，但立法院長韓國瑜臨時召集朝野協商，讓周萬來有理由向委員會請假未出席。對此，民進黨立法院團幹事長鍾佳濱批評，國民黨為貪污助理費除罪化使出殺手鐧，而且立法院在韓國瑜領導下已成為共犯結構。

鍾佳濱批評，陳玉珍的提案是為了要幫貪污助理費的民代脫罪、除罪所使出的殺手鐧，而立法院議事機構在韓國瑜領導之下，已經成為共犯結構，只要國民黨和民眾黨講好，挾國會多數逕付二讀通過修法，這些包庇貪污、掩護自肥的法案，就可以逕為執行，而民進黨團堅決反對劣質修法。

對於民進黨立法院黨團的質疑，韓國瑜回應，絕對沒有任何刻意閃躲委員會報告，一點都沒有，沒有任何陰謀或其他不當聯想，千萬不要誤會，「希望基本信任一定要有，絕對沒有逃避的問題」。

就算沒聘助理也要撥款給立委？立法院：依法執行

針對助理費修法議題，民進黨立委王義川本日詢問立法院副秘書長張裕榮，每個立委8至14人的公費助理、相關費用共約1年8億8千多萬，若在陳玉珍的提案通過後，假設立委都不聘助理，那立法院是否還是要撥款給立委？

張裕榮答詢，該法的前提是「聘用若干人」，有無包括「零人」有解釋空間，但若法案通過，是否撥款就「依法執行」。

對於這句「依法執行」，鍾佳濱痛批，陳玉珍的修法通過，就等於通通變成立委的小金庫，變成是統籌運用、不用檢據核銷，立法院答覆依法執行，就是直接撥款到立委帳戶裡面。

