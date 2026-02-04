國民黨尾牙鄭麗文摸彩放「三振舞」 黨工傻眼：什麼意思？

國民黨主席鄭麗文4日出席國民黨尾牙，台上抽獎送紅包。(記者塗建榮攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今晚於中央黨部舉辦尾牙，席開15桌宴請黨工，黨主席鄭麗文表示，「走過大罷免，打臉總統賴清德，只有一個字就是爽。」但她在抽獎時，背景音樂卻播放「三振舞」，讓黨工不滿直呼：「這是什麼意思？」

鄭麗文說，回顧過去這一整年，大罷免感覺已經是很久以前的事，是非常辛苦的一年，那時候烈日當頭，大家揮汗如雨，壓力都很大，走過大罷免、打臉總統賴清德，只有一個字就是爽。

鄭麗文指出，然後黨工們又馬不停蹄為了黨主席選舉忙碌，現在又要開始準備今年底的選舉，過去一整年大家都非常辛苦，感謝副主席讓大家終於有年終可以領了，以後每一年都有、越領越多。

廣告 廣告

鄭麗文表示，作為一個明理的長官，廢話不能講太多，但是紅包一定要多。隨後她陸續抽出多個現金獎，並期許希望新的一年，國民黨票源廣進、勇奪第一，席次加碼、馬到成功。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美貿易談判成功！外媒卻「有話想問」

鄭麗文不信任度53％ 葉耀元：多數台灣人拒親中抗美蠢路線

鄭麗文拋「兩岸和平框架」盼見習近平 陸委會：和平框架裡面裝統一？

批國民黨擋不住紅色滲透 張育萌：新任中常委宣誓落實習近平思想

