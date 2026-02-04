中央社

國民黨尾牙 鄭麗文加碼紅包慰勞黨工（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

中國國民黨年終尾牙4日晚間在中央黨部舉辦，黨主席鄭麗文（左2）出席並加碼紅包抽獎，炒熱現場氣氛。

中央社記者裴禛攝 115年2月4日

國民黨尾牙 鄭麗文加碼紅包慰勞黨工（2） 中國國民黨年終尾牙4日晚間在中央黨部舉辦，黨主 席鄭麗文（左2）出席並加碼紅包抽獎，炒熱現場氣 氛。 中央社記者裴禛攝 115年2月4日
