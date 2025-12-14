國民黨屏東縣黨部黨慶 鄭麗文：屏東贏台灣就贏

國民黨屏東縣黨部14日舉行131周年黨慶，鄭麗文（舉手者）出席活動，受到熱烈歡迎，被重重包圍。（羅琦文攝）

國民黨屏東縣黨部14日舉行131周年黨慶，鄭麗文（左）出席活動，頒發主委派任書給立委蘇清泉（右）。（羅琦文攝）

國民黨屏東縣黨部14日舉行131周年黨慶，鄭麗文（左）出席活動。（羅琦文攝）

國民黨屏東縣黨部14日舉行131周年黨慶，鄭麗文（左二）出席活動，大力稱讚立委蘇清泉（右二）仁醫救國。（羅琦文攝）

國民黨屏東縣黨部14日舉行131周年黨慶，鄭麗文（中）出席活動，高喊「屏東贏，台灣就贏」。（羅琦文攝）

國民黨屏東縣黨部14日舉行131周年黨慶，鄭麗文（前右五）出席活動，現場氣氛高昂。（羅琦文攝）

國民黨屏東縣黨部今（14）日舉辦131周年黨慶，國民黨主席鄭麗文特別南下出席，大力稱讚屏東縣黨部主委蘇清泉仁醫救國，國民黨會傾盡資源當蘇清泉的後盾，要讓屏東變成台灣第一縣，希望明年11月28日，屏東可以放鞭砲，屏東贏，台灣就贏。底下民眾也不斷高喊：「蘇清泉當選！」

國民黨屏東縣黨部黨慶活動，由縣議員蘇資婷、陳揚擔任主持人，立法委員盧縣一、議長周典論、多位黨籍議員、鄉鎮市長、民意代表及黨員同志出席與會，現場聚集約600餘人，會中除表揚資深黨員與績優義務幹部，也特別安排新入黨年輕人授領黨證。

鄭麗文首先頒發主委派任書給蘇清泉，她說，蘇清泉長年在屏東醫療服務，仁醫救國，為服務屏東縣民，一次又一次選舉卻屢遭打壓、抹黑與阻擋，都沒有阻擋蘇清泉要為屏東服務的決心，接下屏東縣黨部主委最艱辛的責任與工作步，在立法院持續為民眾爭取各項福利法案。

鄭麗文說，，看到蘇清泉義無反顧堅定向前，面臨的還是一場硬戰，民進黨在屏東縣執政好幾十年，決戰的時刻又要到了，國民黨會用所有資源、力量及對屏東的責任，作為蘇清泉最大後盾。

鄭麗文表示，屏東有無限可能性，未來還有更新的產業，引進最新AI讓屏東先徹底翻轉，要讓屏東成為全世界都想來的地方，感謝蘇清泉勇往直前，國民黨大團結、屏東縣也要大團結，從今天開始到明年投票日，要讓屏東重現藍天，徹底翻轉。

鄭麗文接受媒體聯訪，被問到國民黨的選舉布局。鄭麗文說，明年大選是史無前例，民進黨大幅提前提名作業，當年把所有選舉集中分地方與中央選舉，希望台灣不要每天都在選舉，賴清德因執政失敗沒成績，大罷免大失敗，非常緊張，把提名作業大幅提前一年，台灣變成每天都在選舉，老百姓希望看到是執政黨認真做事，而不是每天都在搞選舉。

鄭麗文說，作為在野，民進黨要這樣惡搞，「我們也只好奉陪，明年2026年我們非贏不可，不能夠再任由民進黨胡鬧下去」，所以國民黨一定會按部就班，已經啟動相關提名作業。

鄭麗文昨日未出席嘉義縣黨慶，她說，昨天到雲林縣、下午到新北，今天到屏東，實在有點分身乏術。對嘉義縣幹部、鄉親感到抱歉，她一定會在最短時間內到嘉義市，嘉義縣。

