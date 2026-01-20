國民黨工大罷免偽造連署認罪求和解 林俊憲狠酸：踐踏公民付出

國民黨台中市黨部罷免期間爆出偽造文書，被起訴的34名黨工皆當庭認罪。（擷取自Google Maps）





台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部「以罷制罷」案，針對偽造民進黨立委蔡其昌、何欣純的罷免提議人名冊共4258份，正式起訴34名黨工。台中地方法院昨（19日）二度開庭，包括台中市黨部書記長陳劍鋒在內的34人皆當庭認罪，並表達希望能與受害的綠委蔡其昌、何欣純調解。

對此，當時也曾被造假連署的民進黨立委林俊憲今天（20日）在臉書發文指出，自己身為當事人，看著這齣鬧劇，實在哭笑不得。他直言，事發當時的3000份連署中，有1934位是被冒用個資，且抄1份名冊就有3塊錢報酬可以拿，讓他被冠上「三塊仔」的綽號。

「所謂的以罷制罷，從頭到尾就是一條完整的造假產業鏈」，林俊憲指出，政治人物自然可受公評，罷免也是民眾的權利，但前提是來自真實的民意，他絕不容許偽造文書，因為那就是踐踏公民的付出。

「想想那些沒日沒夜站在街頭、一張一張拜託簽名的志工；想想那些從海外寄回台灣，只為了守住民主程序的連署書。再看看這些用抄名冊湊門檻，被抓包後還想輕輕放下的行為」，林俊憲痛批，有些事情一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉、談一句和解，就可以當作沒發生過。（責任編輯：殷偵維）

