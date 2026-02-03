國民黨已成「頭輕腳重」怪物？律師斷言鄭麗文最終下場

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文上任後，多次的親中言論讓外界質疑，如今就連處理縣市長的提名都亂成一鍋粥。律師陳君瑋今（3）日說，國民黨已成為「頭輕腳重」的怪物，黨中央發號施令沒人理，主席鄭麗文遲早面臨「令不出黨中央」，若以中共敘事來看，就跟前中共領導人胡錦濤「令不出中南海」一樣。

陳君瑋：鄭麗文紅統路線不被台灣人民接受

陳君瑋以「鄭麗文遲早面臨令不出黨中央」為題發文表示，其實看得出來，中共政府是最笨的，常常用獨裁國家思維在思考民主國家。民主國家最重要是「選票」、「選民意志」，而不是「黨的意志」。中共不管是有意還是無意，間接還是直接扶植了「鄭麗文黨中央」，問題是鄭的紅統路線，完全不被台灣人民接受。

陳君瑋指出，2026要選舉，2028也要選舉，國民黨的選將們為了生存，自己籌糧草，自己找團隊，自己就能當選，除了不分區與黨職，誰會理會鄭麗文的黨中央？

陳君瑋：鄭麗文遲早面臨令不出黨中央

陳君瑋強調，國民黨現在變成「頭輕腳重」的怪物，黨中央發號施令，沒人理，底下的人做自己的事，身為主席的鄭麗文遲早面臨「令不出黨中央」，如果要以中共敘事來看，就跟胡錦濤「令不出中南海」一樣。

