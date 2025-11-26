國民黨市議員曬「政績照」 遭Cheap狠酸：彷彿蓋什麼世界奇觀

台南市議員蔡育輝日前在臉書po出「政績照」，結果卻遭到網紅、網友砲轟。（翻攝自蔡育輝臉書）

國民黨台南市議員蔡育輝日前在臉書po出「政績照」，強調自己爭取的停車位改善，終於快要完工。不過其畫面曝光後，機車停車格畫到人行道上，遭網紅Cheap嘲諷po文，「彷彿蓋了什麼世界奇觀」。

藍營市議員曬政績 人行道變停車格？

不少民意代表都會在替選民爭取相關建設後，將政績拍照存證，希望更民眾更有感。而台南市議員蔡育輝24日在臉書po文，曬出自己的「政績照」，並寫下爭取多屆多年的新營區中山路、中正路圓環停車位改善，終於快要完工。

蔡育輝的「政績照」曝光後，有許多網友留言批評，「為什麼壓花人行道上有機車停車格？」「謝謝議員為少子化出了一份力」「原來是停車場啊，我還以為是人行道呢」「南部就有南部的玩法」「原來人行道的定義在新營是停車位，學習了。」「不愧是中國美感」。

行人地獄再現！ Cheap也看不下去狠酸

網紅Cheap也在臉書po文嘲諷，「跟我念一次『人。行。道』 對，光名字它就已經告訴你用途了，是給人走的，不是用來停的」，Cheap狠酸蔡育輝，「彷彿蓋了什麼世界奇觀，對，他成功地把一個屬於行人的空間，變成了路權悲劇的縮影」。

至於議員可能會回應「有留一條給行人走啊？」Cheap無奈反問，「但那些機車進出不會影響行人？台南的機車會瞬移？還是可以像直升機一樣從天而降？」最後Cheap更揶揄，「不能說智商不在線，但至少是連線失敗的」。

