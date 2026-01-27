國民黨市長人選二次協調時間？江啟臣：沒接到進一步訊息

立法院副院長江啟臣。（李京昇攝）

立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔爭取參選下屆台中市長，傳出國民黨中央黨部預計2月6日第二次協調，江啟臣今天受訪稱沒有接到進一步訊息，有再跟大家報告。

藍營台中市姐弟之爭戰，首波協破局，雙方二次協商尚無下文，媒體問到第二次協調有無最新消息？還有最近民調樂觀怎麼看？江啟臣說，協調時間他沒有接到新的訊息，如果有會跟大家報告。至於所有民調他都尊重，都是他努力的參考，最重要的是以民為本、繼續努力，做人民想做的事情。

江啟臣表示，隨著選戰進入比較緊湊的時間，一定會有更多民調出爐，他不可能一一回應，但可做為內部檢討的參考，最重要的是民眾的期待、民眾的支持，要能夠看到用行動回饋地方。

