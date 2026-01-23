國民黨市長提名難產 何欣純續衝地方允擴大愛心卡使用

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市長提名人選陷難產，民進黨台中市長參選人、立委何欣純積極深耕地方，與中西區市議員黃守達舉辦欣欣向榮力挺何欣純座談會；何欣純重申，若順利入主市府，將研議擴大敬老愛心卡使用範圍，同時提高生育津貼，實現「照顧老也照顧小」的市政願景。

何欣純昨晚在西區應天宮主辦舉辦座談會，聚焦台中市政發展與民生政策，雖然天氣寒冷，仍吸引不少民眾到場參與。

何欣純說，許多年輕人同時肩負照顧長輩與扶養子女的壓力，是典型的「三明治世代」，因此她主張推動營養午餐免費政策，減輕家庭負擔，沒想到一提出後，台中市府隨即跟進宣布。

她強調，相關政策推動固然需要經費支撐，但隨著財劃法修正通過，台中可獲得的補助大幅增加，正是需要一位有新思維、新作法的市長，才能真正解決這幾年市政停滯、難以突破的問題。

何欣純重申，若順利入主市府，將延續老人健保補助政策，並研議擴大敬老愛心卡使用範圍，同時提高生育津貼，實現「照顧老也照顧小」的市政願景。

黃守達說，現今中央防災預算屢遭阻擋，許多法律也在立法院被修得面目全非，讓他感到非常憂心，他呼籲，這次地方選舉台中一定要翻盤，才有機會真正改變現況，唯有團結勝選，才能贏回台中、也贏回台灣。

民進黨發言人吳崢指出，台灣目前最大的亂源正是立法院，連攸關產業命脈的美台關稅談判成果，都還有國民黨立委揚言退回，台中作為傳統產業重鎮，絕對承受不起這樣的衝擊；他強調，要守護台中經濟，唯有信賴最瞭解台中的何欣純。

台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，身為民進黨議會黨團總召，當然要全力把市長何欣純「送回本壘得分」，每一位議員也都要「鴻不讓」。

台灣中社榮譽社長林恆立則指出，台中若要擺脫停滯、加速發展，就需要一位更有魄力、有執行力，也有想像力的市長。

