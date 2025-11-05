國民黨市黨部質疑綠委王正旭 施壓客運業者

中國國民黨基隆市黨部昨（5）日上午召開記者會表示，台灣醫療體系正值多事之秋，健保財務黑洞擴大、醫護人力瀕臨崩潰、新藥給付遙遙無期，全國人民都在期盼具有醫師專業背景的民進黨不分區立委王正旭能善用其專業，在立法院為垂危的醫療環境找出路。然而，本應肩負全國醫療改革重任的王委員，現在卻「不務正業」，將寶貴的時間精力，耗費在與其專業毫無關聯的地方交通事務上，甚至不惜干預市場機制、強行施壓客運業者，令人質疑其「撈過界」背後，是否只為收割地方政績？

國民黨基隆市黨部指出，王正旭立委服務處日前竟會同基隆市議員，大動作召集公路局與客運業者，就基隆地區的客運班次（如2088、1579、1815路線）及駕駛員薪資問題進行「協調」。王委員或許認為這是在「為民喉舌」，但其手段卻顯得極為粗糙且危險。客運業者作為民營企業，其路線班次的增減、尖離峰的配置，本應是根據市場供需、載客率、營運成本所決定的商業機制。民眾反映班距過長、尖峰不足，固然是事實，但根本原因在於疫後客運市場的供需失衡，以及營運成本（特別是人力）的飆漲。

廣告 廣告

但王委員身為不分區立委，非但未從宏觀的產業政策或法規層面著手，協助業者克服結構性困境，反而選擇最廉價的「施壓」手段，要求業者「檢討運能」、「合理調整」。這種做法，無異於是要求業者在虧損的邊緣「做功德」，或是強迫業者將資源從其他尚有營利的路線轉移，最終可能導致業者經營更加困難，服務品質全面崩壞。更令人瞠目結舌的是，針對國道客運駕駛員的人力缺口，王委員竟將矛頭指向薪資補貼，要求交通部「滾動檢討並強化相關補助政策」，希望爭取薪資補貼，以減少與雙北的差距。

國民黨基隆市黨部嚴正質疑王正旭委員，當您撈過界為基隆的客運班次「指點江山」時，您是否忘了自己身為醫師立委的「本業」？當前醫護人員的過勞、健保點值的崩盤、癌症新藥的遲緩，哪一項不比客運班次更需要您這位「醫療專業」立委的監督與倡議？全國人民賦予您不分區立委的職責，是希望您在立法院的殿堂上，為全國性的醫療沉痾奮戰，而不是讓您「大材小用」，跑到地方上干預客運業者的排班表、強索薪資補貼。

國民黨基隆市黨部最後呼籲王正旭委員，應立即停止這種「撈過界」的政治作秀。交通問題自有其市場規律，更有區域民代（如市議員）的監督。請王委員回歸專業本位，將精力與智慧真正用在攸關全民健康的醫療改革上，切勿為了「蹭政績」而「不務正業」，辜負選民的託付。