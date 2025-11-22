國民黨布局李四川2026選新北？侯友宜：支持黨提名的候選人
2026年新北市長選戰備受矚目，最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若由台北市副市長李四川贏過民進黨立委蘇巧慧10個百分點。新北市長侯友宜今天被問到，若國民黨提名李四川參選，是否會支持？他表示，當然會支持國民黨所提名的候選人。
根據CNEWS匯流新聞網21日公布的最新民調顯示，在一對一狀況下，國民黨若推出李四川，李四川獲47.1%新北市民支持，蘇巧慧37.1%，15.8%未決定，李四川領先蘇巧慧10個百分點。
侯友宜今天表示，對新北市民最重要的，是參選人能夠勤跑基層，了解市民朋友對未來的建設跟願景，並一步一腳印落實，努力、扎實做好為新北市服務的願景， 這才是市民最期待的。被問及若國民黨提名李四川參選新北市長，侯友宜則說，「我一定支持國民黨所提名的候選人。」
本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。
