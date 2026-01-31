國民黨常委選舉登場 參選爆炸45人搶29席

▲國民黨主席鄭麗文上任後，首次中常會選舉今登場。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨今（31）日進行中常委改選，這是黨主席鄭麗文上任後，首次的中常委選舉，因前主席朱立倫任內作風較強勢，中常會決策功能較弱，現在主席換人，不少黨內人士都想參選，擠進國民黨權力核心，共有45名中央委員登記角逐，呈現參選爆炸，但只會選出29席，當選機率約僅有64%。

國民黨中常委選舉方法特殊，是由黨代表在投票，以無記名限制連記法圈選，圈選名額上限為15名，也因此常會出現換票聯盟，彼此互投，但即便如此，黨內人士估算，這次中常委選舉當選門檻約550票，即使換票，也不足以保證當選。過去在朱立倫任內，甚至有不足額參選狀況，顯示當時黨內對常委興致缺缺，但如今局勢已大不相同。

這次有15名常委競選連任，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、游家富等。其中陳俗蓉、王伯綸與鄭正鈐是兩年前常委選舉的得票前三名。

此外，藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平，遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控，發送金門貢糖與牛肉乾禮盒，價值超過上限，還多次赴中國交流，行程接待單位，無一例外都是統戰部。

不過國黨中央反指是政治操作，考紀會主委張雅屏也說，已向所有中常委候選人強調《政黨法》等法律規範，要求候選人注意選風。馬郁雯的爆料是否會影響選舉結果，也備受關注。

