國民黨幕僚被列監委名單 郭正亮揭賴清德盤算：都是為了「她」

​總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，副總統蕭美琴公布名單時強調，在未廢除監察院前，懇請立法院客觀審視、維持監察院正常運作。民眾黨已表態，絕不同意民進黨提名的監委，國民黨則表示，尚待黨團與黨中央協調。前立委郭正亮認為，民進黨監委名單納入新北市長侯友宜幕僚、新北市前副市長謝政達，是考量民進黨新北市長參選人蘇巧慧選情，是為了挖侯友宜的票。

郭正亮今（12）日在節目《中天辣晚報》中表示，監委名單本可以透過協商分配各政黨名額，但總統賴清德堅持不要，全部都自己提名，最終名單僅2名國民黨，其中謝政達就是為了蘇巧慧。郭正亮說明，「謝政達是侯友宜的副市長，他要幹嘛？挖侯友宜的票啊，那有跟國民黨協商嗎？沒有」。

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郭正亮指稱，「他（指賴清德）這個人就是全部都單幹，總檢察長徐錫祥沒過，他（指賴）派他（指徐）代理總檢察長，不再提新的人，硬要他做」。郭正亮進一步表示，因為徐錫祥是國安局副局長出身，「你就知道他要幹嘛，所以國民黨立委小心一點。而且監委29個，全部都是你提名」。至於「東廠」說，郭正亮則認為，這份名單比較像養老院，「他們也沒那麼厲害」。



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