國民黨幽靈罷免案開庭 賴苡任出庭：檢方應付舉證責任

▲幽靈罷免案賴苡任不認罪，北院傳喚出庭。（圖／資料畫面）

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹、罷團召集人賴苡任等人被控涉「幽靈罷免」案，經台北地檢署起訴，黃呂錦茹獲1000萬元交保後，台北地方法院1日開庭，傳喚賴苡任到庭。賴苡任仍維持不認罪，強調檢方缺乏具體事證。

此次開庭僅傳喚賴苡任到庭，賴苡任也是全案唯一至今不認罪的被告。庭訊時，賴苡任聲請傳喚「罷吳四騎士」中的滿志剛、劉思吟丈夫林叡、國民黨現任國際部主任董佳瑜作證。檢方則聲請傳喚黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、劉思吟作證。

賴苡任表示，他很感謝法官認真理解他的訴求，希望以後都能如此順利走完該走的法律程序。偵查中檢方誘導他說出不實證詞，至今仍缺乏積極事證，他並沒有如檢方指控「指導」志工抄寫黨員名冊，檢方不應混淆視聽，更應負起舉證責任。賴苡任的委任律師則強調，不應由賴苡任自證己罪，國家機器要入人於罪，對於被告的折磨、人生命運影響非常大，檢察官不應忘記應負的責任。

根據起訴，根據起訴，黃呂錦茹、初文卿、姚富文、賴苡任、陳奎勳涉犯為行使偽造私文書、非法利用個人資料等罪。黃呂錦茹為主導者，涉嫌以抄寫黨員名冊方式，提出立法委員吳沛憶、吳思瑤的罷免案，總計罷免吳沛憶部分，總偽造連署書份數為2537份，偽造率96.2％；罷免吳思瑤部分，偽造份數為2674份，偽造率高達94.18%。

黃呂錦茹、初文卿、姚富文一度被羈押禁見獲准。北檢起訴後，3人皆表認罪，分別被以1000萬元、200萬元、200萬元金額交保。賴苡任及國民黨第四區黨部執行長陳奎勳也被起訴，檢察官並建請法院量處適當之刑。賴苡任涉犯利用前屆罷免立委提議人名冊部分，則獲不起訴處分。

國民黨青年軍成員劉思吟和丈夫林叡、滿志剛3人同樣被依行使偽造私文書、非法利用個人資料等罪，獲緩起訴1年處分。需於處分確定日起6個月內，各向公庫支付5萬元，並分別參加法治教育課程1場次。

國民黨中山區婦工會會長葉麗琴等15名志工因認罪，皆獲緩起訴1年處分，各需支付公庫1萬元至3萬元不等金額，部分需參加法治教育課程。另國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉、國民黨青年軍成員陳冠安、國民黨台北市議員張斯綱及2名志工，因罪證不足，獲不起訴處分。

