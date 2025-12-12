國民黨幽靈罷免陳乃瑜案 北檢起訴羅明才服務處2主任

記者楊佩琪／台北報導

-北檢-台北地檢署-（圖／記者潘千詩攝影）

台北地檢署偵辦新北市議員陳乃瑜遭「幽靈罷免」案，認定國民黨立委羅明才服務處主任劉時郡、林姿吟透過民進黨新店區黨部前主任吳春美及多里長，違法利用黨員名冊、水利會會員名冊等民眾個資，抄寫偽造共756份提議人名冊，依違反個人資料保護法、偽造文書等罪，起訴劉、林、吳3人。

吳春美的兒子、媳婦等6人獲緩起訴，需支付公庫3萬元。新北市新店區中正里、復興里、張北里及羅明才服務處助理繆維蕙、陳穩圓等5人也獲緩起訴1年處分，需支付公庫5萬元至15萬元。「廚餘回收」罷免案領銜人曾濬、備補領銜人蕭賜聰及福民里里長等3人則獲不起訴處分。

檢調追查，劉石郡、林姿吟2人2月間透過吳春美及多名里長，自民眾親友處取得大量個資，加上近期更新的黨員名冊。以及吳春美指示兒子、媳婦，將水利會會員名冊等個資也取來，未經民眾同意下，抄寫偽造罷免提議人名冊，總計共偽造756份，其中666份名冊上的個資，來自水利會會員名冊。

