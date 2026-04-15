國民黨引爆「2個太陽」爭鋒？盧秀燕回應了

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針對國民黨「兩個太陽」說法，台中市長盧秀燕15日受訪指出，只是盡自己的本分。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕及國民黨黨主席鄭麗文，被外界視為國民黨的「兩個太陽」，盧秀燕15日受訪指出，只是盡自己的本分，沒有什麼太陽不太陽的問題，相信鄭主席也市同樣看法。

盧秀燕今上午出席南區活動受訪指出，身為市長，她也是中華民國的國民，所以為國家來盡心盡力，只要對台灣好，都是她的本分，都應該要做，相信鄭麗文主席在他的位置上，也是同樣的看法。

盧秀燕強調，「我們兩個只是盡自己的本分，沒有什麼太陽不太陽的問題」。不過，今天外面太陽滿大的，提醒大家多喝水、避免中暑。

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