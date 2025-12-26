國民黨張貼中常委改選公告 規劃南下舉辦行動中常會

李乾龍代表國民黨公布下屆中常委改選公告，將在下週二、週三受理登記，明年1月31日星期六舉行投票。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨今天（26日）上午由副主席兼秘書長李乾龍及副秘書長兼組發會主委李哲華，共同張貼「第22屆第1任中央常務委員」選舉公告。中常委選舉將在下週二及週三（12月30到31日）登記，明年1月31日星期六舉行投票。

對於未來舉辦「行動中常會」，李乾龍受訪時表示，目前還在規劃，應該會先前往幾個艱困選區，從中南部先辦，黨主席鄭麗文也一定會親自主持，希望能夠全台跑透透。從行動中常會先開始，日後也將陸續到各地方舉辦宣講會，持續宣揚國民黨的理念。（張柏仲報導）