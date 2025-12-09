國民黨強推助理費除罪化 韓國瑜首度發聲了

▲立法院長韓國瑜說，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，引起輿論炸鍋，立法院國會助理工會幹部更發起「國會助理連署聲明」，要求撤回提案。對此，立法院長韓國瑜今（9）日晚間首度回應，強調會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委。

廣告 廣告

草案一出，立刻引發各黨立委助理反彈，狠批是為特定人開後門，立法院國會助理工會幹部表示，工會希望國民黨立委撤回法案，而不是暫緩列案，預計周五會在議場表達立場。一名國會辦公室主任今天更發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。截至下午4時半，累計已有200人參與。

對此，韓國瑜今天首度發聲，稍早收到立法院國會助理工會理事長李永誠、監事召集人王忠智等代表工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情都收到了、也充分理解。

韓國瑜說，首先，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜也強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是我們立法院的家人。身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜說，最後，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

▲立法院長韓國瑜也強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴。（圖／韓國瑜辦公室提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳玉珍強推助理費除罪化 綠揭背後陰謀：立委1年可多領約780萬

「助理費除罪化」骯髒邏輯！媒體人：接受總預算全匯給賴清德？

反對助理費除罪化 前藍委嗆「絕對不要動」：別一上來就想貪