即時中心／潘柏廷報導

國民黨立院黨團，原先預計今（2）日就會在院會闖關《黨產條例》修正草案，試圖替救國團解套；只是現在民眾黨突然喊卡，就是對於修法後，恐也會解套婦聯會一事意見不同，故今日院會並不處理此案。對此，民進黨發言人吳崢呼籲民眾黨「千萬不要為虎作倀，不要加入國民黨搶劫國家的犯罪集團的行徑」。

由於民眾黨對於《黨產條例》修正草案意見不同，因此院會今日並不會處理該案，吳崢在「正事不做搞自肥 400億準備搬國民黨庫」記者會則回應，藍白原先要在今日將「救國團條款」闖關，而整個過程多麼迅速，從12月2日逕付二讀到1月2日就要闖關，一個月就想把400億用十幾個字放入國民黨口袋。

廣告 廣告

吳崢談到，目前民眾黨暫時喊卡則曝露2件事，第一點，顯示「救國團條款」將國家400億資產放到國民黨口袋的做法，其實人民都在看、全民在監督，而民眾黨也知道這樣子的社會爭議太大；民眾黨也知道，何苦要冒著賠上政黨招牌的風險，幫國民黨把國家的錢放在國民黨的黨庫。

第二，吳崢也說目前民眾黨也沒有鬆口，而民眾黨現在與社會大眾的說法是「要等待藍白取得進一步共識」，因此他質疑，民眾黨是真的會為了世代正義、社會公平站出來反對「救國團條款」？還是只是因為當前壓力與輿論關注，所以先暫時按兵不動，等到社會不關注就偷偷放行？

最後，吳崢向民眾黨呼籲，國民黨這種要再把「國庫通黨庫」的做法，相信全民都不能接受，而年輕世代更不能接受，「千萬不要為虎作倀，不要加入國民黨搶劫國家的犯罪集團的行徑」。





原文出處：快新聞／國民黨強推「救國團條款」吃鱉！民眾黨突喊卡不處理 吳崢喊話了

更多民視新聞報導

民眾黨喊卡！黨產條例修法送院會 羅智強：今天不處理

中國又跳腳！批賴清德元旦談話「加劇台海緊張」 陸委會強硬反擊

民調支持率穩坐國內龍頭！「2025年12項有感政績」民進黨全說了

