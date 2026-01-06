國民黨彈劾總統宣講VS民進黨總預算宣講 綠黨務人士評：真假議題的對決

總統賴清德藉由地方視察行程宣講總預算。（圖片來源／吳思瑤粉專）

藍綠兩黨僵持不下，國民黨擬發動彈劾總統全國宣講，民進黨亦擬發動總預算下鄉宣講，儘管藍綠宣講的主旨都是針對中央層級的議題，但適逢2026年為地方大選年，因此也被認為有順便暖場的效用。

對於藍綠都擬啟動宣講，綠營黨務人士進行比較，指國民黨發起彈劾總統是假議題，因為根本沒有推動成功的可能性，而民進黨關注總預算，則是牽涉全國人民福祉，有機會團結民心給在野黨製造壓力。

廣告 廣告

國民黨擬辦彈劾總統宣講，民進黨用總預算宣講互別苗頭

自2024年中央大選產生朝小野大政局之後，執政黨及在野黨便爭執不斷。近期國民黨在立法院提出彈劾總統賴清德的提案，除了要求賴清德赴國會說明之外，也要在立法院舉行公聽會，並且也打算發動彈劾總統賴清德的全國宣講。

與國民黨互別苗頭的是，民進黨則打算發動總預算下鄉宣講，規畫透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線，盼訴諸民意來打破政治僵局；包含總統賴清德和行政院長卓榮泰都將下鄉，直接對民眾訴諸總預算及國家建設的不可或缺。

鄭麗文大酸拼選舉，民進黨澄清並反批「自打臉」

對於民進黨跟進國民黨啟動宣講活動，國民黨主席鄭麗文嘲諷稱，賴清德只想提早開打選戰，透過民粹政治、非理性製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家之福，應與國會共商國是推動國政，而非任性耍賴。

綠營黨務人士則澄清，總預算下鄉宣講不會辦成選舉造勢大會，也不會像去年的「人民是頭家」那樣，而是利用既有的地方視察行程，在視察之餘去加強宣講總預算等中央重大政策，所以完全不是像鄭麗文所說的那樣。

綠營黨務人士並且反批鄭麗文，指國民黨也打算進行彈劾總統的全國宣講，媒體報導藍營議員候選人紛紛搶著登台，完全把宣講當作曝光作秀的舞台，所以國民黨才是在拼選舉，「鄭麗文一隻手指指著別人，忘了四隻手指指著自己，根本自打臉！」

綠營黨務人士：民進黨真議題對決國民黨假議題

綠營黨務人士進一步比較藍綠的宣講活動，指國民黨彈劾總統宣講完全是假議題，因為根據憲法規定，彈劾總統須國會3分之2席次同意，然後還要由憲法法庭審判通過，才能達成彈劾總統，但目前藍白席次根本達不到3分之2的門檻，且他們自己又不承認現在的憲法法庭，所以根本就是假議題。

對於總預算下鄉宣講，綠營黨務人士則表示，「這就是用真議題去對決國民黨的假議題」，因為總預算牽涉全國2350萬百姓的民生、安全與福祉，例如TPass月票可能在第一季就會受到影響，上百萬通勤族現在都非常擔心，所以這是實實在在的「真議題」，可以透過下鄉宣講來喚起更多民眾的關注，便有機會團結民心給在野黨製造壓力，進而讓總預算早日過關。

(原始連結)





更多信傳媒報導

藍白全國開講反制賴卓下鄉 民眾黨打團體訴訟為退休警消討公道

高檢署智財分署查到東京威力雲端還放著台積電機密 陳力銘咬出台積電陳姓共犯

南韓總統李在明訪中國強化合作 北韓發射飛彈警告

