國民黨彈劾賴清德 遭灌爆「不倒閣？」網揭1關鍵搖頭：可是沒憲法法庭

政治中心／施郁韻報導

國民黨在臉書預告今將宣布彈劾違憲總統賴清德。（圖／民進黨提供）

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白不滿，18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。國民黨在臉書預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，「反帝制、反專制、反獨裁」，卻反遭網友留言「為什麼不提倒閣呢？」

國民黨18日深夜在臉書發文「明天早上，我們與民眾黨將共同宣布，彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁。」簡短的預告，湧入大批網友留言討論。

不少網友紛紛留言稱「為什麼不提倒閣呢？」、「太棒了，何不直接倒閣呢？」、「倒閣最快，不要在那邊裝模作樣」、「為什麼不倒閣？戀棧權利喔？」、「直接倒閣最快啦！拖拖拉拉！」、「這麼大的事，應該要開個國際記者會吧～」、

也有網友點出關鍵「可是沒有憲法法庭欸」、「空包彈的彈劾」、「沒有憲法法庭要怎麼彈劾」、「沒有憲法法庭，沒有裁判啊」、「笑死，國民黨自己將憲法法庭廢掉，然後通過一些奇葩法案，結果遇到不怕倒閣的卓院長，這下踢到鐵板了吧！」

根據中華民國憲法增修條文，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。



