國民黨彰化縣長人選懸而未決 謝衣鳯：將再與黨中央協調

在即將到來的地方選舉中，民進黨已經確定由立委陳素月代表參選彰化縣長，而國民黨則仍未決定候選人，這引發了基層的焦慮。立委謝衣鳯今受訪時表示，她近期將與黨中央進行進一步的協調，期望能儘快確定一位適合的候選人。

謝衣鳯 今受訪時表示，她近期將與黨中央進行進一步的協調，期望能儘快確定一位適合的候選人。 （圖取自 謝衣鳯臉書 ）

目前民進黨彰化縣長選戰布局就緒，去年底已確定由陳素月披掛上陣。本月16日完成基層公職包含議員、鄉鎮市長及代表的登記，預計於本月底初選、下月初完成整體提名，備戰節奏明確。

民進黨彰化縣長選戰布局就緒，去年底已確定由陳素月披掛上陣。（圖取自陳素月臉書）

反觀國民黨方面， 目前呈現三強鼎立，謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋，皆在積極走訪基層以爭取支持。隨著春節的臨近，提名時程可能延遲至農曆年後，洪榮章今天（17日）在市場掃街時表示，對於提名的過程他將保持耐心，並希望黨中央能優先處理彰化縣的人選問題，以免基層的焦慮情緒升溫。

廣告 廣告

柯呈枋則強調，無論提名時程如何，彰化的未來才是最重要的，他期待透過公正透明的制度來完成提名程序，並持續為彰化縣民服務。謝衣鳯今日出席華山基金會舉辦的「華山報喜 馬上開花」永續公益市集活動，她會前受訪時強調，近期已與黨中央就該問題進行討論，由於還有其他地區也還沒有確定，傳達希望大家盡快共同決定出一個適切的人選。

延伸閱讀

1/20日迎大寒！ 專家提醒養生習俗與禁忌一次看

美軍又有動作？FAA急發「60天飛行警告」 籲中南美航班警戒

備孕半年沒消息？只吃葉酸不夠…還需輔酶Q10、鋅硒