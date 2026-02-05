國民黨彰化縣長人選難產？ 郭正亮分析：謝衣鳯勝算最大

國民黨立委謝衣鳯有意爭取2026彰化縣長選舉的黨內提名，但其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖公開表示，謝家已向國民黨承諾不派人參選縣長。不過謝家掌門人、謝衣鳯與謝典霖的父親謝新隆則表示，家族目前都還沒確定選不選。對此，前立委郭正亮分析指出，這問題比較容易處理，「謝衣鳯勝算最大」。

國民黨立委謝衣鳯有意參選彰化縣長。（資料圖／中天新聞）

前立委郭正亮4日在中天《綠也掀桌》節目中分析，謝衣鳯最大的危機來自家裡。他指出，謝典霖後來也知道外界認為這樣太過了，弟弟出來講話、爸爸媽媽出來處理，如果爸爸媽媽同意謝衣鳯選，他就不講話。郭正亮表示，謝典霖的意思是謝家本來沒有打算要推人，但講白了真的是謝衣鳯的勝算最大、民調最高，彰化縣就是這樣。不過他認為這個問題比較容易處理。

郭正亮進一步以宜蘭縣長選戰為例說明，至少國民黨兩個人同意規則，地方初選很麻煩，重點是他們兩人共同同意了什麼，而不是主張什麼沒有被接受。他強調，每一個陣營都有主張，只求共同同意的部分照規則走，輸了要服輸。郭正亮直指，保證民調不會有綠委邱議瑩的那種，最後輸0.5個百分點，這樣大家當然就翻臉了。

綠委陳素月代表民進黨參選彰化縣長。（圖／民進黨YT）

郭正亮認為，國民黨搞民調不會支持特定人，只有民進黨有。他舉例，比如綠委黃秀芳，現在是綠委陳素月要選。郭正亮透露，昨天有一個朋友跟他講，國民黨立委謝衣鳯她家就搞成這樣；他回說不要以為民進黨沒事，比如黃秀芳那個陣營就心服口服支持陳素月嗎？可說都各有傷。

