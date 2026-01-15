國民黨彰化縣長提名僵局有解？傳謝典林曾答應這事 許原龍喊話：希望兌現承諾

​國民黨彰化縣長提名陷入僵局，立委謝衣鳳、彰化縣議長謝典林姊弟兩人依舊僵持不下，其中一個重要因素，其實在於縣長與議長不宜由同一個家族掌控，且謝典林仍堅持要參選議長。由於過去謝家曾承諾由彰化縣副議長許原龍擔任議長，許原龍不斷強調，謝典林在當選這一屆議長後，曾明確表示自己不會再連任。許原龍表示，希望謝典林能夠兌現承諾，避免讓整個彰化縣長、議長提名局勢更加混亂；但若議長選舉布局能提前完成，反而可能對縣長提名有所幫助。

在謝衣鳳宣布參選彰化縣長後，《風傳媒》曾以「彰化謝家恩仇錄！爭搶縣長 親姊弟謝衣鳳、謝典林互不相讓其來有自」報導國民黨彰化縣長提名亂局。隨後，原本預計在1月5日宣布參選縣長的謝典林，因遭姊姊謝衣鳳提前破局，轉而宣布要連任議長。當時不少台北政壇人士認為，至少沒有出現姊弟同場角逐縣長的局面，事情似乎出現轉機，但實際上只是讓整個提名過程回到原點，縣長、議長以及行政、立法兩權同屬一家人的問題，並未獲得解決。

目前無論是彰化地方人士居中牽線協調，或是謝家內部溝通，仍無法化解歧見；特別是許原龍因布局下一屆議長已久，已爭取到不少議員支持，加上地方上不斷傳出耳語，指謝典林在本屆當選議長後，曾強調自己不再連任，要求其遵守承諾。此外，謝典林目前也尚未找到合適的副議長人選，種種因素都讓他爭取議長連任的難度持續升高。

