國民黨彰化縣長提名卡在謝衣鳯家族 藍營喊話：還有其他縣長候選人 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

2026地方選舉，國民黨多縣市得面臨協調、初選，彰化縣多人表態，包括前彰化副縣長洪榮章、前立委柯呈枋與立委謝衣鳯。然而，謝衣鳯胞弟、彰化縣議會議長謝典林因爭取連任議長，導致縣長初選尚未進行，地方目前仍就先協調謝家姐弟誰出線。

謝衣鳯21日再度表態，已清楚說明會爭取參選下屆彰化縣長，態度未鬆動。不過，謝家內部對選戰佈局仍有不同聲音，為避免縣長、議長都是謝家拿的負面觀感，家族內部持續協調中；謝典林透露，「家人已經有拜託姊姊了」，盼搬出謝家長輩能有共識。

廣告 廣告

「彰化不是謝家的。」不具名藍營地方人士表示，謝家姐弟日前確有坐下來聊，但仍無共識，若雙方持續堅持，可能兩頭空，呼籲兩人應該好好溝通，再吵只會對藍營選情更不好。他指出，黨中央認為若現在進行初選，出線的應是謝衣鳯，但若謝家長輩不願支持，反而成為一場鬧劇，姐弟失和將會讓選舉失焦。

國民黨彰化縣長提名卡在謝衣鳯家族 藍營喊話：還有其他縣長候選人 7

藍營人士續說，對於國民黨來說，能夠延續政策、持續執政才是重中之重，如果贏不了，不管今天是謝衣鳯、謝典林，還是前立委鄭汝芬回鍋選都是白搭。他也曝露，藍營基層與支持者現在很焦慮，但黨中央預計過年前會有定案，只能「稍安勿躁」。

針對現在檯面上活躍的洪榮章與柯呈枋，該名人士分析，洪榮章親和力夠，凡有接觸的都會投給他，但有40%民眾平日未參與政治活動，反而會不知道要投給誰。至於柯呈枋有優質公務背景，歷經卓伯源、王惠美等縣長執政階段，是可以期待人選，只要操盤得宜，或許可以出線。

照片來源：彰化縣政府提供、取自謝典林臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

總統未出席彈劾審查 廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督權

幕後／綠營彰化縣議員「一級戰區」情勢詭譎 人人有背景不敢輕忽

【文章轉載請註明出處】