國民黨彰化縣長有機會了？郭正亮點出綠營陳素月弱點

民進黨選對會建議徵召立委陳素月出戰彰化縣長，爭取提名失利的民進黨立委黃秀芳表示支持，另一參選人前彰化市長邱建富則質疑民調數據疑雲，砲轟選對會「到底在急什麼？」。對此，前立委郭正亮認為，陳素月辨識度較低，國民黨在彰化有機會了。

民進黨立委陳素月。（圖／陳素月臉書）

郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》節目中分析，這次情況有點像當初台南市長初選由黃偉哲勝出，綠委王定宇跟陳亭妃都輸的狀況。他指出，黃秀芳跟邱建富都不是新潮流，兩人都是正國會，因為兩人都參選會分掉票。他舉例，當年台南市長初選，王定宇若不要選，陳亭妃一定贏，或者陳亭妃不要選，王定宇搞不好就贏黃偉哲，因為兩個都偏獨派，都不是新潮流，結果兩人的民調都20幾趴，造成這個結果。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮表示，如果單獨比陳素月跟黃秀芳，黃秀芳都是贏的，但這次不是這樣做，是4個人都選。他認為邱建富一定會拉走部分正國會的民調，所以陳素月實際上是比較弱的，跟當年黃偉哲一樣。他提到，黃偉哲當選時得票38％，是真的比較弱，那一次一大堆奇奇怪怪的人跑出來選，地表最強的里長還拿到10幾趴，「虧雞福來爹」還選得不錯。

郭正亮認為，這個對民進黨不是好消息，因為陳素月沒有那麼強。他透露，他對幾個國民黨人說彰化有機會，結果有幾位國民黨立委回覆說，努力想知道陳素月是誰。他解釋，陳素月的辨識度很低，她是地方型的，黃秀芳選過一次縣長，所以知名度當然高很多。

郭正亮強調，這對國民黨來說是個機會，不過國民黨立委謝衣鳳感覺好像都沒有在動。他表示，謝衣鳳條件不錯，可是差不多要開始動了。

