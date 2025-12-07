國民黨彰化縣長3搶1 鄭麗文：依黨內制度處理

國民黨主席鄭麗文7日南下彰化參加黨慶活動時表示，彰化人才濟濟，黨內縣長人選將按照制度處理，未來會為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才。針對2026年彰化縣長選舉，藍營目前有立委謝衣鳳、彰化縣政府工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋等三位熱門人選，三人當日同框出席黨慶，但現場並未有互動。

國民黨主席鄭麗文7日下午來到彰化縣黨部。（圖／中天新聞）

鄭麗文在受訪時指出，中彰投是國民黨在中台灣執政的金三角，缺一不可，今日參加中彰投黨慶活動，就是希望延續過去三位女性縣市長非常優異的執政成績。她強調，黨內有提名辦法，「一切按照制度」，黨部正積極徵詢、協調、溝通當中，未來會按照提名制度為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才。

廣告 廣告

身兼國民黨彰化黨部主委的立委謝衣鳳在會前受訪時表示，縣黨部與中央黨部已進行初步討論，針對2026縣長選舉，會在與中央黨部確認後共同對外說明。她也強調，國民黨是中華民國開國政黨，當然也希望在彰化縣繼續為彰化縣民服務。外界認為謝衣鳳參選機會日益升高。

國民黨立委謝衣鳳表態爭取彰化縣長。（圖／中天新聞）

已表態參選且持續積極勤跑基層爭取黨內提名的洪榮章表示，由於民進黨將在12月中旬進行民調，預估綠營縣長人選12月底前會明朗化。他在黨務系統服務過，預估黨中央會在明年1月啟動提名機制，以公平、公正、公開方式選出彰化縣長人選，並強調「不能再拖了」、愈快提名愈好。

鄭麗文表示會依制度辦理。（圖／中天新聞）

同樣積極爭取提名的柯呈枋強調，2026這一戰「非贏不可」，而勝選的前提只有一個就是「團結」，黨中央的提名作業愈早啟動愈能凝聚力量。他呼籲，國民黨必須採取公平、公正、公開的初選機制，讓所有願意為彰化打拚的人，都能站在同一個起跑點。

延伸閱讀

鄭麗文2026目標至少攻下南二都 月底前公布南高屏參選人

盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽

賴清德喊保留中華民國國號無需宣布獨立 鄭麗文嗆：下架台獨黨綱