國民黨復辦國共論壇衝擊2026選情？王金平：應評估過有所助益

兩岸關係高度緊張，國民黨擬復辦國共論壇。黨最高顧問王金平今受訪表示，現在能夠與大陸有所往來溝通，相信對兩岸情勢應該也有緩解作用。至於是否將衝擊年底選情？王認為，黨中央應認為對選情還是會有所助益才對。

王金平強調，自己雖然是黨最高顧問，但沒有參與黨務，黨中央「需要我顧的時候才顧，問的時候我才問」，不知道黨中央怎麼安排，黨中央也還沒讓他知道。

但王金平認為，黨中央一定經過詳細評估，認為復辦國共論壇對兩岸情勢緩解有相當幫助，對選情還是會有所助益才對，黨中央有中央的看法，尊重他們的做法。

