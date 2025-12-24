國民黨徵召立委謝龍介參選台南市長 (圖)

政治中心／綜合報導離明年選舉不到1年，各黨上演"加碼"競賽了嗎？這禮拜經濟委員會審查"農退儲金"，朝野立委就有共識讓政府提撥多一點，增加農民提繳的誘因；上周藍綠也喊出要提高老農津貼，國民黨的版本幾乎翻倍，民進黨也有提案，強調該給農民照顧，但不能漫天喊價。經濟委員會主席陳亭妃：「那本日議程處理完竣，謝謝大家。」攸關農民退休保障的"農退儲金條例"，在立法院經濟委員會審查，朝野聚焦"農民們參與意願不大"，希望政府增加誘因。立委（國）謝衣鳳：「給予農民的退休保障，是不是能夠把那個天花板，提高所得替代率，增加他們來繳納退休儲金的誘因。」立委（民）林俊憲：「照顧農民的各項津貼，確實應該要調整，尤其老農的退休，老農退休金過去分擔比例，是政府50%農民50%，應該提高到政府出六成，農民出四成。」現行制度是農民出多少、政府也出多少，各50%組個人退休帳戶。農民僅五成參與、青農更是兩成出頭。朝野共識"增加政府提繳比例，改成農民繳四成、政府六成"的利多。兩黨上周更爭相開記者會，綠營喊"老農津貼從8000元調漲到12000元、藍營更多，增加到15000元，讓人好奇，難道為了選舉朝特定族群砸錢？民進黨團喊，要把老農津貼提高。（圖／民視新聞）立委（國）許宇甄：「柴米油鹽各種物價指數，都是節節升高，唯獨只有老農津貼10年來沒調漲，不是只有國民黨提出，事實上民進黨也提出。」立委（民）邱議瑩：「老農津貼在2011年，提高到7000塊，也是由我跟陳明文委員提案，（10多年過去）應該要去做一些調整，也要對農民有更多更多照顧，但這個照顧不是漫天喊價，這樣的提案並不健康。」農業部長陳駿季：「農業部的版本已經送到行政院去，針對額度跟排富的條款，我們也做了調整，會把農業部的想法，跟委員的版本做些綜合性評估。」農業部的老農津貼調整版本也送交行政院，會與朝野立委綜合討論。（圖／民視新聞）選舉對政治人物來說就是場大考，各陣營爭出最有感的作品給民眾打成績。（民視新聞綜合報導）原文出處：農退儲金朝野有共識 互別苗頭！藍綠上演老農津貼加碼賽 更多民視新聞報導為精進實驗動物科研倫理.福利 農業部十年積極推動"3R原則"藍喊老農津貼加碼至1萬5 綠:先審總預算.院版財劃法全台從農人口跌破50萬！劉建國排審老農津貼2.0「打造安心退休制度」

民視影音 ・ 1 天前 ・ 10