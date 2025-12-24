國民黨徵召謝龍介等人再戰南部3縣市 提名「她」參選台東

國民黨宣布徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人再戰台南、高雄、屏東，另外提名吳秀華參選台東。（圖：國民黨提供）

2026地方選舉逼近，國民黨中常會今天（24日）鼓掌通過第一波縣市長提名，將分別徵召謝龍介、柯志恩和蘇清泉參選台南市、高雄市和屏東縣；台東縣則提名台東縣議會議長吳秀華。國民黨主席鄭麗文強調，這次的提名作業非常罕見，是有史以來首次提前在前一年年底就啟動。

鄭麗文指出，今年底前徵召的對象，主要是布局在艱困選區，包括台南、高雄、屏東。這三位候選人謝龍介、柯志恩、蘇清泉都曾參選過，雖敗猶榮、越戰越勇，且選舉成績傲人，只是差臨門一腳。感謝這三位同志不離不棄、堅守崗位，繼續在台南、高雄、屏東深耕地方基層。

鄭麗文表示，今天全黨一致徵召這三位同志，就是希望在南台灣有所突破、開始翻轉。謝龍介口才辨給，對於民進黨長期執政下台南市政府不把鄉親當回事，風災水災沖垮民進黨的假面，改變應該從現在開始。柯志恩則是早上5點就起床跑行程，晚上9點還在繼續打拼，夙夜匪懈，不僅具備學歷、國際觀與格局，更認真揭弊。

至於蘇清泉身為仁醫，不僅救人，更要救國，屏東建設不能再吊車尾，必須要真正翻轉。此外，今天也一併完成對台東縣長人選的徵召，由現任議長吳秀華出線，是最有溫度的政治人物，黨中央對她充滿期待。

吳秀華是前台東縣長吳俊立胞妹，這次在地方表態參選，以「卑南族媳婦」身份對上「卑南族女兒」、民進黨提名的原住民立委陳瑩，而且藍營在台東情況相對單純，因此黨中央因應地方意見提早提名。