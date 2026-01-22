即時中心／潘柏廷報導

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚任期將屆滿，花蓮縣黨部將吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝納入初選名單，更按照內參民調顯示游淑貞大勝40%，更建議黨中央徵召或提名；消息一出，引起葉耀輝強烈反彈，除痛批自己慘遭突襲，更質疑提名作業有疏失。稍早獲得最新消息，葉耀輝預計今（22）日下午3時前往國民黨中央黨部，並對提名作業疏失，提出申訴，而同樣有意參選的資深媒體人何啟聖，也將全程陪同。





民進黨在2026年花蓮縣長布局方面尚未有消息，國民黨則內部紛爭不斷，包含游淑貞、葉耀輝、何啟聖皆表態參選，但花蓮縣黨部卻以「黨籍及戶籍未在花蓮」為由未納入何啟聖，立即引發爭議。

廣告 廣告

但沒想到，花蓮縣黨部昨（21）日又突然公布內參民調，顯示游淑貞獲得51.9%的支持度，大贏葉耀輝的11.8%，更建議黨中央徵召或提名，使得葉耀輝感到不滿，除認為被偷襲，更認定提名作業有疏失，而葉耀輝稍早發預告，預計今日下午3時前往國民黨中央黨部，並對提名作業疏失，提出申訴，而何啟聖也將全程陪同。

【葉耀輝、何啟聖《為民主發聲，為花蓮請命——就中國國民黨花蓮縣長提名程序之聯合聲明》】



我們，前花蓮市長、同時爭取中國國民黨花蓮縣長黨內提名的葉耀輝，以及已正式對外宣示參選、爭取黨內初選提名的何啟聖，基於對民主制度的共同信念、對花蓮未來的共同關懷，今日共同前往中國國民黨中央黨部提出申訴，並發表此一聯合聲明。



我們要強調，這不是一場個人之爭，也不是為了任何人的政治前途，而是一場關於制度、關於民主、關於花蓮是否仍值得被公平對待的根本問題。



花蓮，長期籠罩在單一政治家族的權力陰影之下。長達二十三年之久的地方政治運作，早已讓外界質疑：花蓮是否仍擁有正常民主社會應有的競爭機制？是否仍容許不同聲音的存在？是否仍允許透過制度，而非透過形同指定的量身訂作程序，來決定公共權力的歸屬？



這一次的縣長提名作業，原應是中國國民黨展現改革決心、回應社會期待的重要時刻，卻令人遺憾地看到，地方黨部在缺乏公開說明、缺乏一致標準、缺乏程序正義的情況下，倉促操作提名流程，甚至出現排除特定參選人的作法，嚴重背離民主政黨應有的基本原則。



我們要問：

如果連黨內初選都不能公平，台灣人民又如何相信政黨能守護民主？

如果提名結果早已內定，初選又存在什麼意義？



更令人痛心的是，這樣的制度失守，並非偶發，而是長期地方權力高度集中、缺乏制衡的必然結果。傅崐萁在花蓮的政治影響力，早已不限於一屆或一職，而是深度滲透地方政治生態，形成排他、封閉、難以挑戰的結構。這樣的權力運作模式，不只傷害花蓮，也持續拖累中國國民黨的改革形象，更讓台灣民主蒙塵。



我們在此鄭重聲明：



一、我們尊重所有依法參選的權利，也不畏懼競爭；

二、我們反對任何形式的黑箱作業、密室協商與指定接班；

三、我們要求黨中央正視花蓮縣黨部提名程序的正當性爭議，立即回歸公開、公平、公正的民主機制；

四、我們主張以制度服人，而非以權勢壓人；以民意決定人選，而非以派系決定命運。



花蓮不該是任何人的政治禁臠，更不該成為民主的豁免特區。

我們站出來，不是為了推翻誰，而是為了讓制度重新站得住腳。



民主，從來不是天上掉下來的。

民主，是在每一次不公平發生時，仍有人願意站出來說「不」。



今天，我們站在這裡，為花蓮說話，也為台灣民主說話。

原文出處：快新聞／國民黨快看！不滿花蓮縣長黨內民調 「他」偕何啟聖赴黨中央踢館

更多民視新聞報導

賴清德親披彩帶！正式獲提名參選台南市長 陳亭妃下一步動作曝

藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了 李慧芝：「這地方」可當平台

不進國會辯預算？鍾佳濱轟藍白薪水小偷 嗆黃國昌最愛「釘孤枝」

